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[免費] FreeMediaConverter v2.97 影音轉檔、DVD 擷取、螢幕錄影、影片下載，4 合一超強工具！

Free Media Converter 是個功能齊全、介面簡單、操作容易的影音轉檔軟體，提供包含影音轉檔DVD 影音光碟轉成影片檔下載網路影片螢幕錄影＋Webcam 錄影等四大功能。我們可以隨時把影片檔拉到 Free Media Converter 軟體視窗中轉成你要的任何格式，或者貼上 Vimeo..等網站的影片網址直接下載影片，或透過 Webcam 錄下影像與聲音，然後再依照你的需求轉成你要的格式。

除此之外，Free Media Converter 還提供了簡單易用的影片裁剪、亮度、對比、色彩、飽和度與音量大小的調整功能，處理時還可以直接看到影片的預覽畫面，讓我們隨時修改、調整。如果你想擷取某個影片檔中的音樂、儲存成 MP3 格式的音樂檔的話，也可以直接透過 FreeMediaConverter 軟體來做，只要在輸出時選擇 .mp3 格式即可。

FreeMediaConverter 可支援上百種不同的影片、音樂格式，支援的影音轉檔格式包含：MPEG-4, H.264/MPEG-4 AVC, DivX, XviD, AVI, MOV, M4V, MPEG-1, MPEG-2, 3GP, 3GPP, ASF, FLV, SWF, VOB, WMV, MKV, DV, Super VCD, VCD , DVD, HD video, MP3, OGG, WAV, AAC, FLAC, M4A, MP2, AC3, AIFF, AMR, WMA….等。

還可針對不同裝置如 iPhone, iPad 或 HTC, Motorola, Samsung, BlackBerry… 等等各類型手機、平板電腦製作出適用的檔案格式與畫面尺寸。支援度很豐富，不過操作時並不會弄得很複雜，算是相當不錯的實用工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Free Media Converter
  • 軟體版本：2.97
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：7.18 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援 32、64 位元系統）
  • 官方網站：http://www.freemediaconverter.org/
  • 軟體下載：按這裡

安裝時請注意！請勿勾選、安裝廣告程式或推廣軟體。

17-06-22

使用方法：

第1步  將 Free Media Converter 軟體安裝好、開啟之後，如果要影片檔轉成其他格式，可以按「Add Files」按鈕選取要處理的影音檔，或者直接將檔案從桌面或資料夾拉到 Free Media Converter 視窗中，一次可以同時處理很多個檔案。

 

 

第2步  接著按一下左下角的選擇輸出格式按鈕，依照你的需求或用途選擇影片輸出格式。

 

 

第3步  勾選要處理哪些檔案，然後再按下「Converter」按鈕即可開始轉檔。

 

 

第4步  按一下「Edit」按鈕，可幫影片調整亮度、色彩、飽和度、對比…等等各種細節。

 

 

第5步  「Trim」則可裁剪影片，幫我們把不需要的部份剪掉，保留重點片段。

 

 

第6步  另外，「Download」按鈕按下去之後，可幫我們下載 Dailymotion、Vimeo…等網站的影片，下載後亦可直接轉檔成你要的格式。

 

 

第7步  「Record」功能則可幫我們錄下整個螢幕或指定範圍的畫面，包含滑鼠指標與電腦發出的聲音。也可透過 Webcam 攝影鏡頭來拍攝影片，整體操作相當簡單、方便。

 

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  1. ya 說道：
    04-24, 2017 at 下午 8:07.57

    請問為何轉出來的影片都只有3分鐘就沒了，是設定有誤嗎？謝謝

    回覆
  2. 小峻 說道：
    04-15, 2013 at 下午 11:03.59

    請問一下 為什麼有些不能轉會出現紅色X?

    回覆
  3. 細菌 說道：
    08-13, 2012 at 下午 10:01.01

    就是安裝之後 要使用錄影的功能 他會跟我說I/O error 請問這要怎麼解決?

    回覆
  4. 說道：
    07-09, 2012 at 下午 11:11.16

    對不起歐!那個!關於螢幕錄影可以在說更清楚嗎?真不好意思

    回覆
  5. 姚爸 說道：
    07-09, 2012 at 下午 3:07.49

    安裝過程竟然被小紅傘逮到木馬病毒，不知何原因？但安裝完後，還是可以用，不過就是怪怪的，請教是否過程有瑕疵？

    回覆
  6. JM 說道：
    07-07, 2012 at 上午 11:35.56

    好用，謝謝！

    回覆
  7. sam 說道：
    07-07, 2012 at 上午 10:17.29

    Free Media Conver
    →Free Media Converter

    回覆
  8. LAJAHEL 說道：
    07-07, 2012 at 上午 9:18.17

    太厲害了!!!!!
    總覺得很好用, 而且支援win7 32位元!
    嗯…看來我要加緊練習軟體的英語單字認字能力!

    回覆
  9. Evan 說道：
    07-07, 2012 at 上午 2:25.28

    哇…這套軟體感覺蠻好用的~謝謝分享!!

    回覆

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