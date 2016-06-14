Free Media Converter 是個功能齊全、介面簡單、操作容易的影音轉檔軟體，提供包含影音轉檔、DVD 影音光碟轉成影片檔、下載網路影片與螢幕錄影＋Webcam 錄影等四大功能。我們可以隨時把影片檔拉到 Free Media Converter 軟體視窗中轉成你要的任何格式，或者貼上 Vimeo..等網站的影片網址直接下載影片，或透過 Webcam 錄下影像與聲音，然後再依照你的需求轉成你要的格式。

除此之外，Free Media Converter 還提供了簡單易用的影片裁剪、亮度、對比、色彩、飽和度與音量大小的調整功能，處理時還可以直接看到影片的預覽畫面，讓我們隨時修改、調整。如果你想擷取某個影片檔中的音樂、儲存成 MP3 格式的音樂檔的話，也可以直接透過 FreeMediaConverter 軟體來做，只要在輸出時選擇 .mp3 格式即可。

FreeMediaConverter 可支援上百種不同的影片、音樂格式，支援的影音轉檔格式包含：MPEG-4, H.264/MPEG-4 AVC, DivX, XviD, AVI, MOV, M4V, MPEG-1, MPEG-2, 3GP, 3GPP, ASF, FLV, SWF, VOB, WMV, MKV, DV, Super VCD, VCD , DVD, HD video, MP3, OGG, WAV, AAC, FLAC, M4A, MP2, AC3, AIFF, AMR, WMA….等。

還可針對不同裝置如 iPhone, iPad 或 HTC, Motorola, Samsung, BlackBerry… 等等各類型手機、平板電腦製作出適用的檔案格式與畫面尺寸。支援度很豐富，不過操作時並不會弄得很複雜，算是相當不錯的實用工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Free Media Converter

Free Media Converter 軟體版本： 2.97

2.97 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 7.18 MB

7.18 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援 32、64 位元系統）

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援 32、64 位元系統） 官方網站： http://www.freemediaconverter.org/

http://www.freemediaconverter.org/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 Free Media Converter 軟體安裝好、開啟之後，如果要影片檔轉成其他格式，可以按「Add Files」按鈕選取要處理的影音檔，或者直接將檔案從桌面或資料夾拉到 Free Media Converter 視窗中，一次可以同時處理很多個檔案。

第2步 接著按一下左下角的選擇輸出格式按鈕，依照你的需求或用途選擇影片輸出格式。

第3步 勾選要處理哪些檔案，然後再按下「Converter」按鈕即可開始轉檔。

第4步 按一下「Edit」按鈕，可幫影片調整亮度、色彩、飽和度、對比…等等各種細節。

第5步 「Trim」則可裁剪影片，幫我們把不需要的部份剪掉，保留重點片段。

第6步 另外，「Download」按鈕按下去之後，可幫我們下載 Dailymotion、Vimeo…等網站的影片，下載後亦可直接轉檔成你要的格式。

第7步 「Record」功能則可幫我們錄下整個螢幕或指定範圍的畫面，包含滑鼠指標與電腦發出的聲音。也可透過 Webcam 攝影鏡頭來拍攝影片，整體操作相當簡單、方便。