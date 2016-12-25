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[免費] Bandizip v5.17 可支援 RAR, 7z, ZIP, ISO, IMG… 等格式的壓縮軟體（支援 Windows , Mac 系統）

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2016/12/27 更新：軟體版本更新至 v5.17 最新版，其他更新細節：按這裡

網路上流傳的壓縮軟體格式有很多，偶爾可能會收到 RAR, 7z 或其他比較少見的壓縮格式所做成的壓縮檔，也許很多人也知道要裝另外一套免費的 7-ZIP 壓縮軟體來對付各種常見、少見的壓縮格式，而大部分人可能會安裝 WinRAR 或比較傳統的 WinZIP 等軟體來壓縮、解壓縮檔案，不過這兩套都是要錢的，如果要安裝在公司電腦可能得花錢購買才能取得正式授權。

現在，除了好用的 7-ZIP 之外，還有另外一套也相當不錯的免費壓縮軟體 Bandizip 可裝來用，除了免費且支援包含繁體中文在內的多國語言介面之外，可解壓縮的格式包含 RAR, ZIP, 7z, ACE,CAB, GZ, IMG, ISO…等數十種。並可同時支援 Windows XP, 2003, Vista, Windows 7, Windows 8 與 Mac OS X 等作業系統（但 Mac 版要錢），壓縮/解壓縮速度也相當不錯，值得推薦。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Bandizip
  • 軟體版本：5.17
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言介面
  • 軟體性質：免費軟體（Bandizip X for Mac 版本需付費）
  • 檔案大小：4.68 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win 10、 Mac OS X
  • 官方網站：http://www.bandicam.com/bandizip/
  • 軟體下載：按這裡
  • 可壓縮的格式：Zip(z01), ZipX(zx01), TAR, TGZ, 7Z(7z.001), and EXE(e01)
  • 可解壓縮的格式：RAR(part1.rar, r01), ACE, ALZ, APK, ARJ, BH, BZ, BZ2, CAB, EGG, GZ, J2J, JAR, IMG, IPA, ISO, LHA, LZH, LZMA, PMA, TBZ, TBZ2, TGZ, TLZ, TXZ, UDF, WAR, WIM, XZ, and Z。

軟體操作介面：

第1步  這是 Bandizip 的軟體主畫面，看起來、用起來跟 WinZIP 或 WinRAR 都差不多，相當好上手。壓縮、解壓縮時都可以直接從視窗中拉檔案進去或拉出來。

 

 

第2步  安裝好軟體後、第一次使用時，會跳出如下的設定視窗讓我們選擇哪些格式的檔案要用 Bandizip 軟體開啟，如果沒有出現的話也可在日後按選單中的「選項」→「設定」來開啟設定視窗。

 

 

第3步  另外也可詳細設定在壓縮檔上面按兩下時要執行的功能，或者自行調整滑鼠右鍵選單中要出現哪些壓縮、解壓縮功能。

 

 

第4步  在檔案或資料夾上面按一下滑鼠右鍵，即可快速壓縮、解壓縮檔案。

 

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較舊的留言
  1. lee 說道：
    04-04, 2016 at 下午 8:09.45

    我的檔案關聯還是5.0的版面,可我想要解iso檔要怎麼用啊

    回覆
  2. Marakan 說道：
    03-30, 2016 at 下午 1:54.21

    感謝您的通知 OωO 已經更新為5.13嚕，感謝您的通知，謝謝您!!!

    回覆
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