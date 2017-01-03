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Attribute Changer v8.60 批次修改檔案、資料夾的屬性（日期、唯讀、隱藏、索引、封存…等）

Attribute Changer

2017/1/3 更新：軟體版本更新至 v8.60 最新版。

在電腦中的每個檔案都有自己特有的檔案屬性設定，如唯讀屬性、隱藏或封存、允許索引壓縮…等等，用來在不同環境下執行不同篩選或管理任務等。除此之外，每個檔案或資料夾也都有自己的檔案建立日期、修改日期與存取日期…等等記錄，讓我們可以在電腦中輕鬆檢查每個檔案的不同使用狀態，或透過日期與時間等細節來篩選或尋找你要的資料。

不過在某些情況下如果你需要修改某些檔案的檔案屬性或建立、存取日期等訊息的話（譬如說你不想被知道某個檔案什麼時候被存取過），可以試試看下面這套免費的 Attribute Changer 小工具。Attribute Changer 可幫我們批次修改一個或多個檔案或資料夾的各種屬性設定，也可讓我們詳細調整檔案或資料夾的建立日期、修改日期與存取日期…等記錄，是個相當簡單易用的小工具，如果你剛好有這方面的需求可以裝來試試看。

安裝好 Attribute Changer 軟體後，只要在你要修改的檔案上右鍵就可以馬上做處理，相當簡單。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Attribute Changer
  • 軟體版本：8.60
  • 軟體語言：英文、簡體中文等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.93 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援 32、64 位元）
  • 官方網站：http://www.petges.lu/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好 Attribute Changer 軟體後，在你要修改的檔案或資料夾上按一下滑鼠右鍵，再點「Change Attributes…」。

如果一次要修改很多個檔案，可以先把檔案選取、使其反白後，在反白的其中一個檔案上按右鍵再點「Change Attributes…」即可執行修改。

01

 

第2步  接著請在方框中勾選你要調整的檔案或資料夾屬性，如果要修改檔案或照片的製作日期、修改日期或存取日期的話，請先勾選「Modify date and time stamps」，然後在從下面的選單中設定即可。

02

 

第3步  另外也可在「Randomize」選單中指定一個日期，然後讓程式用範圍內的任意日期幫檔案或資料夾設定檔案的製造、修改等日期屬性。

03

 

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