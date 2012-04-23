忘記密碼可能是很多人的夢靨，明明記得原本的帳號、密碼就是這樣，可是卻偏偏怎麼輸入也進不去，這時候該怎麼辦呢？重灌嗎？ 直接重灌的話很多資料可能會遺失，在你無計可施之前可以試試看下面這招。

要破解 Windows 7 登入密碼的方法有很多種，下面這方法相對來說簡單、安全些，也不會造成資料遺失或其他系統問題。在開始之前必須先下載一套 Ubuntu 免費的桌面作業系統，將 Ubuntu 的 ISO 檔下載回來後用燒錄軟體將它燒成光碟，然後用 Ubuntu 系統安裝光碟開機，開機後修改兩個 Windows 7 的檔案名稱，重新登入後把原先的登入密碼改掉就好了！

下載 Ubuntu 免費作業系統：按這裡 將 Ubuntu 的 ISO 檔燒錄成開機光碟：教學按這裡 教學：如何設定BIOS開機順序，讓電腦用「光碟片」或「USB隨身碟」開機？

完成以上步驟之後，請再依照下面方法設定即可。如果你沒有光碟機，或不想另外燒光碟，其實也可以把原本安裝了 Windows 7 作業系統的硬碟拔起來，接到其他可以正常使用的電腦中，然後再依照後面第 2 步之後的步驟處理也是可以，重點就是只要能修改 system32 資料夾裡的 cmd.exe 與 osk.exe 兩個檔案名稱就行。

注意！以下方法可適用於 Windows Vista 與 Windows 7 等作業系統，但可能會在日後微軟調整功能或增加使用限制後而無法生效，不管怎樣，能用就先用，以後不能用再說囉。

設定方法：

第1步 將 Ubuntu 開機光碟放入電腦的光碟機中，讓電腦用光碟開機。開機後，不需要安裝系統直接點選「試用 Ubuntu」這個項目。

第2步 用 Ubuntu 開機、進入桌面之後，請點一下左邊的資料夾圖示，然後找到電腦中安裝 Windows 系統的那個磁碟機，再切換到「C:\Windows\System32」資料夾。

第3步 在「System32」資料夾裡面找到 「osk.exe」檔案，把它改名為「osk-001.exe」。然後再找到「cmd.exe」檔案，把它改名為「osk.exe」，改好之後讓電腦重開機、啟動 Windows 作業系統。

第4步 重新開機、啟動 Windows 作業系統之後，在出現登入畫面時，請按一下畫面左下角的「輕鬆存取」按鈕，勾選「不用鍵盤輸入（螢幕小鍵盤）」這項目後按下「確定」按鈕，接著便會出現一個黑底白字的命令輸入視窗。

第5步 出現命令輸入視窗後，先不用管他上面顯示什麼內容，直接輸入「net user」再按「Enter」鍵。

第6步 接著我們可以看到目前電腦中全部使用者帳號的名稱。如果要修改其中一個帳號的密碼，請輸入：

net user 帳號名稱 新的密碼

舉例來說，我要修改「brian」這個帳號的密碼為「123456」的話，請輸入「net user brian 123456」再按下「Enter」鍵即可。

第7步 改完之後，即可使用新的密碼登入 Windows 桌面囉。