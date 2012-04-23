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忘記 Windows 密碼、無法登入怎麼辦？如何破解電腦開機密碼？（支援 Windows 7、Vista）

忘記密碼可能是很多人的夢靨，明明記得原本的帳號、密碼就是這樣，可是卻偏偏怎麼輸入也進不去，這時候該怎麼辦呢？重灌嗎？ 直接重灌的話很多資料可能會遺失，在你無計可施之前可以試試看下面這招。

要破解 Windows 7 登入密碼的方法有很多種，下面這方法相對來說簡單、安全些，也不會造成資料遺失或其他系統問題。在開始之前必須先下載一套 Ubuntu 免費的桌面作業系統，將 Ubuntu 的 ISO 檔下載回來後用燒錄軟體將它燒成光碟，然後用 Ubuntu 系統安裝光碟開機，開機後修改兩個 Windows 7 的檔案名稱，重新登入後把原先的登入密碼改掉就好了！

  • 下載 Ubuntu 免費作業系統：按這裡
  • 將 Ubuntu 的 ISO 檔燒錄成開機光碟：教學按這裡
  • 教學：如何設定BIOS開機順序，讓電腦用「光碟片」或「USB隨身碟」開機？

    • 完成以上步驟之後，請再依照下面方法設定即可。如果你沒有光碟機，或不想另外燒光碟，其實也可以把原本安裝了 Windows 7 作業系統的硬碟拔起來，接到其他可以正常使用的電腦中，然後再依照後面第 2 步之後的步驟處理也是可以，重點就是只要能修改 system32 資料夾裡的 cmd.exe 與 osk.exe 兩個檔案名稱就行。

    注意！以下方法可適用於 Windows Vista 與 Windows 7 等作業系統，但可能會在日後微軟調整功能或增加使用限制後而無法生效，不管怎樣，能用就先用，以後不能用再說囉。

    設定方法：

    第1步 將 Ubuntu 開機光碟放入電腦的光碟機中，讓電腦用光碟開機。開機後，不需要安裝系統直接點選「試用 Ubuntu」這個項目。

    如何破解 Windows 7 登入密碼

     

    第2步  用 Ubuntu 開機、進入桌面之後，請點一下左邊的資料夾圖示，然後找到電腦中安裝 Windows 系統的那個磁碟機，再切換到「C:\Windows\System32」資料夾。

    如何破解 Windows 7 登入密碼

     

    第3步  在「System32」資料夾裡面找到 「osk.exe」檔案，把它改名為「osk-001.exe」。然後再找到「cmd.exe」檔案，把它改名為「osk.exe」，改好之後讓電腦重開機、啟動 Windows 作業系統。

    如何破解 Windows 7 登入密碼

     

    第4步  重新開機、啟動 Windows 作業系統之後，在出現登入畫面時，請按一下畫面左下角的「輕鬆存取」按鈕，勾選「不用鍵盤輸入（螢幕小鍵盤）」這項目後按下「確定」按鈕，接著便會出現一個黑底白字的命令輸入視窗。

    如何破解 Windows 7 登入密碼

     

    第5步  出現命令輸入視窗後，先不用管他上面顯示什麼內容，直接輸入「net user」再按「Enter」鍵。

    如何破解 Windows 7 登入密碼

     

    第6步  接著我們可以看到目前電腦中全部使用者帳號的名稱。如果要修改其中一個帳號的密碼，請輸入：

    net  user   帳號名稱   新的密碼

    舉例來說，我要修改「brian」這個帳號的密碼為「123456」的話，請輸入「net user brian 123456」再按下「Enter」鍵即可。

    如何破解 Windows 7 登入密碼

     

    第7步  改完之後，即可使用新的密碼登入 Windows 桌面囉。

    注意！更改完密碼、可以正常登入 Windows 桌面之後，請再用前面 1~3 步驟將剛剛的「osk.exe」與「cmd.exe」兩個檔案改回原本正常的名稱，否則電腦中的某些功能會無法正常執行。

    如何破解 Windows 7 登入密碼

     

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    1. black tea 說道：
      10-19, 2016 at 下午 2:48.47

      我的使用者名稱是 Black tea
      打 net user black tea
      出現 這個命令的語法
      ………………..

      無言

      回覆
    3. 神韻 LanDy 說道：
      05-14, 2016 at 上午 10:22.52

      沒開機光碟……

      回覆
    4. muson 說道：
      09-11, 2015 at 下午 3:49.50

      全部步驟都對為甚麼還是顯示錯誤
      是因為我的登入介面不是輸入帳密
      而是選完使用者在打密碼?
      還是因為我的名稱是中文?

      回覆
    5. Chan 說道：
      05-06, 2015 at 下午 8:59.37

      >>之後登入都會出現小鍵盤
      >>要怎麼解決?

      同問, 謝謝

      回覆
    6. 卓裕翔 說道：
      04-25, 2015 at 下午 9:01.14

      之後登入都會出現小鍵盤
      要怎麼解決?

      回覆
    7. Stan 說道：
      03-24, 2015 at 下午 6:25.32

      大大這招真強,感恩！

      回覆
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