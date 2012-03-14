在 iPhone、iPad 的設定選單裡面有個「密碼鎖定」功能，可以在螢幕解鎖後用密碼鎖住手機，不讓其他人在未經許可的狀態下瀏覽或使用你的手機或 iPad。

不過萬一你一不小心就忘了那四個簡單的密碼，或者手機被小朋友拿去亂按、不小心鎖住的話，該怎麼恢復呢？

解除 iPhone、iPad 登入密碼的方法有很多種，其中一個最簡單的方式就是直接在 iTunes 軟體裡面按「回復」，不過這個「回復」的動作會把手機裡面的資料與照片、電子書...等等內容通通都清空，也就是讓手機回復原廠設定的意思。所以如果要使用這個方式來解除手機的登入密碼，則記得要先將手機內的重要資料都先備份好，等還原為出廠狀態後再把檔案還原回去就可以了。

一、記得先備份手機裡的照片、影片與音樂檔

第1步 儘管 iPhone 已經被密碼鎖住了，不過當我們用 USB 線接到電腦之後，還是可以正常瀏覽、取出裡面的照片、影片、通訊錄與簡訊...等等檔案與資料唷～ 這算是一種漏洞嗎？ 總之，在恢復原廠設定、清空手機中的檔案與資料之前，可以先用下面軟體備份一下你要的東西。

另外，如果你平常就有使用 Apple 的 iCloud 服務做備份，其實也可以略過這步驟，等回復為原廠設定之後，直接透過電腦或 iCloud 中的備份檔還原回去就可以了。但如果你不確定上次備份手機或 iPad 中的資料是什麼時候，那還是另外用軟體存一下你要的檔案，避免清空後什麼都沒了。

二、手機接電腦，用 iTunes 回復出廠設定

第1步 備份好你要的檔案之後，接著將手機或 iPad、iPod 等裝置用 USB 傳輸線與電腦連接，接著開啟 iTunes 軟體，點一下你的裝置，在裝置主畫面中按「回復」，跳出說明視窗後再按一下「回復」按鈕，等個幾分鐘後就可以把手機內的資料包括先前設定的密碼都清空，清空之後你的手機就可正常使用囉。