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iPhone、iPad 忘記密碼怎麼辦？ 如何移除登入密碼？

在 iPhone、iPad 的設定選單裡面有個「密碼鎖定」功能，可以在螢幕解鎖後用密碼鎖住手機，不讓其他人在未經許可的狀態下瀏覽或使用你的手機或 iPad。

不過萬一你一不小心就忘了那四個簡單的密碼，或者手機被小朋友拿去亂按、不小心鎖住的話，該怎麼恢復呢？

已被密碼鎖住了

解除 iPhone、iPad 登入密碼的方法有很多種，其中一個最簡單的方式就是直接在 iTunes 軟體裡面按「回復」，不過這個「回復」的動作會把手機裡面的資料與照片、電子書...等等內容通通都清空，也就是讓手機回復原廠設定的意思。所以如果要使用這個方式來解除手機的登入密碼，則記得要先將手機內的重要資料都先備份好，等還原為出廠狀態後再把檔案還原回去就可以了。

一、記得先備份手機裡的照片、影片與音樂檔

第1步  儘管 iPhone 已經被密碼鎖住了，不過當我們用 USB 線接到電腦之後，還是可以正常瀏覽、取出裡面的照片、影片、通訊錄與簡訊...等等檔案與資料唷～ 這算是一種漏洞嗎？ 總之，在恢復原廠設定、清空手機中的檔案與資料之前，可以先用下面軟體備份一下你要的東西。

請參考：iTools 2012 輕鬆備份 iPhone/iPad 中的照片、影片、MP3、電子書、通訊錄、手機簡訊…等內容（支援 Windows 與 Mac）

先備份資料 

另外，如果你平常就有使用 Apple 的 iCloud 服務做備份，其實也可以略過這步驟，等回復為原廠設定之後，直接透過電腦或 iCloud 中的備份檔還原回去就可以了。但如果你不確定上次備份手機或 iPad 中的資料是什麼時候，那還是另外用軟體存一下你要的檔案，避免清空後什麼都沒了。

 

 

二、手機接電腦，用 iTunes 回復出廠設定

第1步  備份好你要的檔案之後，接著將手機或 iPad、iPod 等裝置用 USB 傳輸線與電腦連接，接著開啟 iTunes 軟體，點一下你的裝置，在裝置主畫面中按「回復」，跳出說明視窗後再按一下「回復」按鈕，等個幾分鐘後就可以把手機內的資料包括先前設定的密碼都清空，清空之後你的手機就可正常使用囉。

注意！ 「回復」按鈕按下去之後，你的手機裡的照片、檔案、電話簿、音樂…等等內容都會消失，平常沒事別亂按，操作前記得要先備份唷！

在 iTunes 裡面按回復 

延伸閱讀：

  1. iTools 2012 輕鬆備份 iPhone/iPad 中的照片、影片、MP3、電子書、通訊錄、手機簡訊…等內容（支援 Windows 與 Mac）
  2. CopyTrans 將 MP3、應用程式與 PDF, ePub 電子書、檔案..轉存備份到電腦中（支援 iPhone、iPad、iPod）
  3. SharePod v3.9.8 把音樂從 iPhone, iPod, iPad 裡出來抓出來、備份到電腦中
  4. 如何找回遺失或被偷的 iPhone、iPad？ 遠端清除資料、密碼鎖定！
  5. iPhone、iPad 忘記密碼怎麼辦？ 如何移除登入密碼？

 

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較舊的留言
  1. Oleg 說道：
    06-08, 2017 at 上午 4:07.56

    請問重灌後，帳號與密碼忘記了，而手機要求原本帳號與密碼該怎麼解？原帳號知道，密碼忘了，如果解？

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  2. 張自強 說道：
    08-02, 2014 at 下午 8:23.35

    ipod忘記密碼

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  3. 張自強 說道：
    08-02, 2014 at 下午 5:50.06

    iPod忘記密碼停用，恢復原來密碼

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  4. 張自強 說道：
    08-02, 2014 at 下午 5:49.02

    iPod忘記密碼停用

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  5. ZeroR 說道：
    07-03, 2014 at 上午 10:42.18

    只要按住POWER 跟 HOME 鍵就可以進入回復模式, 那就可以回復原廠設定!

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  6. 我查ㄉ快瘋掉了 說道：
    02-08, 2013 at 下午 10:49.21

    我密碼忘了 想連上i tunes回復
    可是他出現這些字
    i tunes無法連接i phone, 因為其已被密碼鎖住, 你必須在i phone上匯入密碼才能合i tunes搭配使用!
    那我該怎麼辦?

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  7. mm 說道：
    12-20, 2012 at 下午 8:27.34

    如果写:已停有 连接itunes又怎麽办呢?

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  8. 幻欣 說道：
    09-17, 2012 at 下午 5:13.05

    現在有不用重刷機就破解IPHONE鎖定密碼的軟體Gecko iPhone Toolkit了
    http://s90304a123.pixnet.net/blog/post/38105693

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