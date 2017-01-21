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ISO Workshop v7.3 製作、燒錄 CD/DVD/BD 光碟映像檔，轉檔、提取 ISO 中的檔案

2017/1/21 更新：ISO Workshop  軟體版本更新至 v7.3 最新版。

所謂的光碟映像檔就是拷貝 CD/DVD/BD 光碟時，暫時儲存在電腦中的備份檔，由於光碟映像檔中的內容與原始光碟一模一樣，不只是把檔案複製出來而已，而是完全複製、拷貝原始狀態，所以光碟映像檔相當適合用來備份、還原原始光碟內容，也方便在網路上傳輸。

如果想幫手邊的音樂 CD 或影片 DVD、Blu-Ray 光碟製作備份，網路上有相當多類似的工具可用，剛剛又看到一個相當實用的免費工具 ISO Workshop。

ISO Workshop 提供光碟壓制、燒錄、轉檔與檔案提取等功能，可支援大部分常見的 ISO, CUE, BIN, NRG, MDF, CDI..等格式的光碟映像檔格式，也都可支援一般 CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R DL, BD-R/RE 燒錄機，不會佔用大量系統資源、操作也相當簡單，是個不錯的工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ISO Workshop
  • 軟體版本：7.3
  • 軟體語言：英文、法文、義大利文、俄羅斯文（暫無中文）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.64 MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 (32/64 bit)
  • 官方網站：http://www.glorylogic.com
  • 軟體下載：按這裡

注意！安裝軟體時請不要勾選 Toolbar 的選項，不然會在電腦中安裝太多不必要的工具列。

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注意！安裝軟體時請不要勾選 Toolbar 的選項，不然會在電腦中安裝太多不必要的工具列。

 

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一、將光碟內容備份成 ISO 光碟映像檔

第1步  如果要將某張光碟中的內容完整備份下來的話，請開啟 ISO Workshop 軟體、按一下「Backup」按鈕。

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第2步  先從「Source drive」選取光碟機，然後在「Destination drive」欄位中設定好儲存位置、檔案格式與名稱後，按下「Backup」按鈕即可開始備份。

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二、提取光碟映像檔中的檔案、資料夾

第1步  如果想從光碟映像檔中挖出裡面的檔案或整個資料夾，開啟 ISO Workshop 後按一下「Extract」按鈕。

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第2步  從「Source image file」欄位選取你要用的光碟映像檔後，即可從視窗中找出你要的檔案或資料夾，再按右鍵、點「Extract」即可。

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三、將不同格式的映像檔轉成 ISO 或 BIN

第1步  開啟 ISO Workshop 軟體，按一下「Convert」按鈕，選取你要轉檔的光碟映像檔，然後從「Type」選單中點選要轉換的格式，按下「Conert」按鈕即可開始轉檔。

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二、將映像檔燒錄成光碟

第1步  開啟 ISO Workshop 軟體，按一下「Burn」按鈕，先從「Source image file」選取你要燒錄的光碟映像檔，然後從「Destination drive」選取燒錄機，按下「Burn」按鈕即可開始燒錄。

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  1. AYO 阿佑 說道：
    11-28, 2011 at 下午 12:17.27

    感覺上還不錯用~~
    不過要命的是 “"要安裝耶""~~
    此點就略遜於 ImgBurn 了~
    單純的個人看法

    以上 AYO 阿佑

    回覆
  2. roastbacon 說道：
    11-27, 2011 at 下午 10:01.33

    請問vob ifo這種也可以轉嗎?

    回覆

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