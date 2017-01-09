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[下載] 迅雷 for Mac OS X v3.0.2 超強 P2P 下載工具

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2017/1/10 更新：軟體版本更新至 v3.0.2.2636 最新版。

2013/9/14 更新：Mac 版迅雷的軟體版本更新至 v2.0.2.928 最新版，此版本新增資源搜尋、資源探索和批次下載功能，此外還最佳化了操作介面與互動設計並提昇軟體穩定性。

「迅雷」是個爭議性不小的 P2P 下載軟體，很多人愛它因為下載速度頗快，很多人討厭他因為滿滿的廣告、拖慢電腦速度而且還只吸血不外傳。

不管如何，用的人似乎還是很多，而且迅雷也還一直推出新版程式，最近母公司還想到美國借殼上市撈點美金。這幾天又看到迅雷推出 Mac 電腦專屬版本，讓 Mac 電腦的使用者也能直接用迅雷下載 eDonkey 、BT ...等各類 P2P 資源與檔案。

目前 Mac 版的迅雷下載程式還在 beta 版測試中，整個操作介面相當簡單、功能也很陽春，不過大致上都能正常下載。上面也沒什麼廣告、也沒有一堆吵死人的動畫什麼的，希望能繼續穩定運作下去。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：迅雷 for Mac OS X
  • 軟體版本：3.0.2.2636
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：8.03 MB
  • 系統支援：Mac OS X 支援 10.7 以上版本
  • 官方網站：http://mac.xunlei.com/
  • 軟體下載：按這裡

注意！請勿使用此類工具下載盜版軟體、影音。很多人都因此被警察抓、起訴…。

使用方法：

第1步  將安裝檔下載回來、點兩下開啟之後，把「Thunder.app」圖示拉到左邊的「Applications」資料夾裡，即可完成安裝工作。之後只要到「應用程式」資料夾執行「Thunder」軟體即可開始使用。

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第2步  Mac 版的操作介面相當簡潔，安裝好迅雷後，點兩下 .torrent 檔或將 .torrent 檔拉到迅雷視窗裡，即可開始下載。

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第3步  或者也可以點一下「+」按鈕，貼上下載連結。

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第4步  在一些功能設定方面（按 「⌘」+ 「,」開啟設定頁面），建議先在「網路」選單中設定好適合你的網路頻寬的下載與上傳速度，避免上傳開太大而造成無法正常瀏覽網頁…等問題。

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第5步 另外，還提供了 Safari, Google Chrome 與 Firefox 等瀏覽器的擴充套件，讓我們在瀏覽網頁時也能直接點按連結、用迅雷下載檔案。

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  1. 訪客 說道：
    04-23, 2015 at 下午 11:11.40

    不好意思 想問一下 為什麼用這個無法下載Adobe Flash
    他都不會跑 然後前面都呈現x

    回覆
  2. 新手 說道：
    11-05, 2014 at 下午 1:44.40

    為什麼找不到⌘鍵哈哈
    我有把網址貼上去但是卻不是像你照片那樣有bt文件夾
    下載下來的檔案只有184k打開後卻是廉潔到剛剛的網頁而不是一個影片檔請問是怎麼了

    回覆
  3. Snake 說道：
    09-14, 2013 at 上午 11:02.50

    這是我看過最乾淨的迅雷版本了！！！！

    回覆
  4. kicker 說道：
    07-14, 2012 at 上午 2:04.40

    我想請問一下，我用迅雷下載了一個東西，結果那個檔案打不開，要刪除就會出現錯誤碼八零七二，有解決方法嗎？？

    回覆
  5. 說道：
    04-14, 2012 at 下午 3:05.00

    請問有方法可以支持迅雷看看的1080超高清嗎？…..都只聽的到聲音好殘念啊…謝謝

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  6. 蘋果新手 說道：
    03-13, 2012 at 上午 2:43.10

    您好： 我灌好後界面上沒有“配置“的選項耶 = ="

    回覆

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