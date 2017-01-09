2017/1/10 更新：軟體版本更新至 v3.0.2.2636 最新版。

2013/9/14 更新：Mac 版迅雷的軟體版本更新至 v2.0.2.928 最新版，此版本新增資源搜尋、資源探索和批次下載功能，此外還最佳化了操作介面與互動設計並提昇軟體穩定性。

「迅雷」是個爭議性不小的 P2P 下載軟體，很多人愛它因為下載速度頗快，很多人討厭他因為滿滿的廣告、拖慢電腦速度而且還只吸血不外傳。

不管如何，用的人似乎還是很多，而且迅雷也還一直推出新版程式，最近母公司還想到美國借殼上市撈點美金。這幾天又看到迅雷推出 Mac 電腦專屬版本，讓 Mac 電腦的使用者也能直接用迅雷下載 eDonkey 、BT ...等各類 P2P 資源與檔案。

目前 Mac 版的迅雷下載程式還在 beta 版測試中，整個操作介面相當簡單、功能也很陽春，不過大致上都能正常下載。上面也沒什麼廣告、也沒有一堆吵死人的動畫什麼的，希望能繼續穩定運作下去。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 迅雷 for Mac OS X

迅雷 for Mac OS X 軟體版本： 3.0.2.2636

3.0.2.2636 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 8.03 MB

8.03 MB 系統支援： Mac OS X 支援 10.7 以上版本

Mac OS X 支援 10.7 以上版本 官方網站： http://mac.xunlei.com/

http://mac.xunlei.com/ 軟體下載： 按這裡

注意！請勿使用此類工具下載盜版軟體、影音。很多人都因此被警察抓、起訴…。

使用方法：

第1步 將安裝檔下載回來、點兩下開啟之後，把「Thunder.app」圖示拉到左邊的「Applications」資料夾裡，即可完成安裝工作。之後只要到「應用程式」資料夾執行「Thunder」軟體即可開始使用。

第2步 Mac 版的操作介面相當簡潔，安裝好迅雷後，點兩下 .torrent 檔或將 .torrent 檔拉到迅雷視窗裡，即可開始下載。

第3步 或者也可以點一下「+」按鈕，貼上下載連結。

第4步 在一些功能設定方面（按 「⌘」+ 「,」開啟設定頁面），建議先在「網路」選單中設定好適合你的網路頻寬的下載與上傳速度，避免上傳開太大而造成無法正常瀏覽網頁…等問題。

第5步 另外，還提供了 Safari, Google Chrome 與 Firefox 等瀏覽器的擴充套件，讓我們在瀏覽網頁時也能直接點按連結、用迅雷下載檔案。