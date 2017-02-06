2017/2/6 更新：軟體版本更新至 10.5.1 最新版(with SPTD 2.11)，新版程式支援 Windows 10 新版作業系統。
DAEMON Tools是個歷史相當悠久的光碟映像檔製作、掛載工具，目前提供的多個版本各有不同軟體特色與使用限制，其中免費的Lite版除了可製作.iso、.mdx與.mds等格式的光碟映像檔之外，更可支援掛載*.iso, *.nrg, *.b5t, *.b6t, *.bwt, *.ccd, *.cdi, *.cue, *.isz..等格式的映像檔，讓我們輕鬆在電腦中模擬最多4台虛擬光碟機，用虛擬光碟機來讀取、執行儲存在硬碟中的CD/DVD光碟映像檔內容。
除了一般的映像檔製作與掛載之外，還可透過SPTD驅動程式的方式模擬各種常見的光碟保護機制，如RMPS、SafeDisc、SecuROM、LaserLock...等等，應該會是遊戲玩家的好幫手。
而DAEMON Tools Lite還提供了一個相當簡單好用的Windows桌面小工具，我們可在面板中看到目前已經掛載的虛擬光碟與映像檔名稱，更可直接在面板上執行掛載、卸除或製作映像檔…等等工作。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：DAEMON Tools Lite
- 軟體版本：10.5.1
- 軟體語言：繁體中文（內建多國語言）
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：10.6MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
- 官方網站：http://www.daemon-tools.cc/eng/products/dtLite
- 軟體下載：按這裡
注意！軟體安裝過程中可能會被安插各種廣告程式、工具列、百度、hao123 等等討厭的廣告或推廣軟體，請小心使用。或者乾脆不要用！你的防毒軟體可能會因此跳出病毒警告！
軟體操作介面：
第1步 安裝DAEMON Tools Lite軟體時，請在「選取元件」視窗中勾選你要安裝或不安裝的項目。否如說「瀏覽器工具列」，如果你的IE瀏覽器已經安裝了太多工具列，這個就可以不用裝了。
第2步 安裝好軟體並啟動之後，桌面右下角會有個DAEMON Tools Lite小圖示，在上面按一下滑鼠右鍵即可出現各種功能與選單。如果想要新增虛擬光碟機，可以在圖示上按右鍵再點「虛擬裝置」然後按「新增 SCSI虛擬光碟機」。
也可直接點虛擬光碟機的裝置名稱，然後按「掛載映像檔」，將映像檔掛載到虛擬光碟機上使用。
第3步 這是DAEMON Tools Lite的管理介面，我們可以在上面快速載入光碟映像檔、掛載或卸載光碟檔。
第4步 這是DAEMON Tools Lite的Windows桌面小工具DTGadget，當你新增多個虛擬光碟機的時候，面板上便會多出虛擬光碟機的區塊，我們可以直接從面板上快速執行掛載、卸載、製作映像檔…等等任務。
第5步 「偏好設定」視窗中的「進階」選單可設定開啟「進階模擬」功能，可讓DAEMON Tools Lite支援RMPS、SafeDisc、SecuROM、LaserLock...等光碟保護機制的模擬模式，讓大家可以更方便地使用被保護的光碟與映像檔。
延伸閱讀：
- Virtual CloneDrive 「免費」虛擬光碟軟體！
- OSFMount 運作最快、可將 ISO, IMG, NRG, VMDK… 映像檔掛載至「記憶體」的虛擬光碟機！
- [免費] DVDFab Virtual Drive 虛擬光碟軟體 v1.3.9.0（支援藍光、同時模擬18台光碟機）
- [免費] Alcohol 52% v2.0.2.4713 虛擬光碟機、映像檔製作工具
- [免費] WinCDEmu v3.6 虛擬光碟機，免燒錄、免插光碟片，直接取用光碟映像擋
- Visual CD 可紀錄、搜尋光碟內容的「虛擬光碟櫃」！
- [免費] DAEMON Tools Lite v4.46.1 虛擬光碟、映像檔製作掛載工具（支援SPTD）
新版的內建百度工具欄跟百度瀏覽器跟hao123 實在太棒了…
真的…免費附贈各種百度、hao123綁架= =
布萊恩大大，可以建議你將此軟體推薦文章移除嗎? 避免更多人受害，因為現在此軟體綁一個搜尋軟體，而這軟體無法從安裝選項中不裝，裝了之後IE還是其他瀏覽器會被綁架，變成要裝其他軟體才能移除，請幫忙不要讓更多人受害了。
這東西實在太拉機了 一堆綁架毒 大家千萬別載 快離開吧
這個有毒 裝完瀏覽器跟搜尋裂會被綁架
我用malwarebytes掃出很多病毒…
不好意思 我安裝完被一個search的網站綁架了
想請問一下是否市檔案的問題OTL
我也有相同問題，裡面有病毒
不確定，有可能是，因為現在很多軟體都綁這類廣告.. 超討厭的…
可以試試看下面方法解決：http://briian.com/15330/remove-snap-do.html
安裝時候有幾個選項別按繼續，而是按跳過，一共兩個要跳過才行
Windows 8 安裝上還是有問題! 疑似是SPTD不相容!
不錯哦！又一個好康的程式，但願我用上手使電腦有更多好用處。
的確是好用又不佔資源的軟體
請問一下，為什麼我安裝的時候少很多東西，也沒有WINDOWS小工具？？
截圖:http://img145.imageshack.us/img145/5459/20110209190857.png
虛擬個主機就更強大了！