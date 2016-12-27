2016/12/27 更新：軟體版本更新至 v1.74 最新版。
IPNetInfo是一個專門查詢IP位址相關資訊的軟體，包括IP位址目前所登記的使用者、所在國家、所屬網域名稱、配發範圍的起始與結束IP、聯絡人與聯絡人地址、電話..等等相關資訊。
除了自行輸入IP位址或網域名稱來執行查詢之外，也可直接貼上Email標頭中的寄件者資訊，貼上之後IPNetInfo軟體會自動解析發出郵件的機器IP是屬於哪個單位或公司所有，方便我們確認該郵件是否為詐騙、釣魚郵件，或找出亂發垃圾信的來源。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：IPNetInfo
- 軟體版本：1.74
- 軟體語言：繁體中文（提供多國語言介面下載）
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：62.6 KB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win 10
- 官方網站：http://www.nirsoft.net/utils/ipnetinfo.html
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 將IPNetInfo軟體下載回來、解壓縮後，直接執行「ipnetinfo.exe」程式即可開始使用。
開啟IPNetInfo軟體主視窗之後，直接在「選擇IP位址」視窗中輸入你要查詢的IP、網域名稱，或直接將Email原始碼中的標頭內容貼上。貼上後按下「確定」按鈕即可開始解析相關資訊。
第2步 視窗中會列出關於此IP的相關資訊，如果你一次貼上很多個IP位址或一堆資訊，IPNetInfo軟體也會自動找出文字中的IP與網域名稱，自動全部顯示在視窗中。
這個工具其實已經有很久了~~~
而利用IP回朔來源的這個方式，
其實這些資料在網路上都是公開的，
不然也沒辦法找到~~
可惜的是~~這個工具只能找到 IP來源，
並不包含 GPS 地理定位，
很多軟體連 GPS 定位都有了
以上 AYO 阿佑
我很好奇有哪些軟體會有gps的資訊呢？
我也很好奇…
http://0bad.com/ 在线查询 我一般用这个。嘿嘿。