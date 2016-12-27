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IPNetInfo v1.74 查詢IP位址所有人與相關資訊（查詢網站使用的主機商）

IPNetInfo

2016/12/27 更新：軟體版本更新至 v1.74 最新版。

IPNetInfo是一個專門查詢IP位址相關資訊的軟體，包括IP位址目前所登記的使用者、所在國家、所屬網域名稱、配發範圍的起始與結束IP、聯絡人與聯絡人地址、電話..等等相關資訊。

除了自行輸入IP位址或網域名稱來執行查詢之外，也可直接貼上Email標頭中的寄件者資訊，貼上之後IPNetInfo軟體會自動解析發出郵件的機器IP是屬於哪個單位或公司所有，方便我們確認該郵件是否為詐騙、釣魚郵件，或找出亂發垃圾信的來源。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：IPNetInfo
  • 軟體版本：1.74
  • 軟體語言：繁體中文（提供多國語言介面下載）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：62.6 KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win 10
  • 官方網站：http://www.nirsoft.net/utils/ipnetinfo.html
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將IPNetInfo軟體下載回來、解壓縮後，直接執行「ipnetinfo.exe」程式即可開始使用。

開啟IPNetInfo軟體主視窗之後，直接在「選擇IP位址」視窗中輸入你要查詢的IP、網域名稱，或直接將Email原始碼中的標頭內容貼上。貼上後按下「確定」按鈕即可開始解析相關資訊。

01

 

第2步  視窗中會列出關於此IP的相關資訊，如果你一次貼上很多個IP位址或一堆資訊，IPNetInfo軟體也會自動找出文字中的IP與網域名稱，自動全部顯示在視窗中。

02

 

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  1. AYO 阿佑 說道：
    01-17, 2011 at 下午 12:49.25

    這個工具其實已經有很久了~~~
    而利用IP回朔來源的這個方式，
    其實這些資料在網路上都是公開的，
    不然也沒辦法找到~~
    可惜的是~~這個工具只能找到 IP來源，
    並不包含 GPS 地理定位，
    很多軟體連 GPS 定位都有了

    以上 AYO 阿佑

    回覆
  2. rao 說道：
    01-17, 2011 at 上午 9:10.39

    http://0bad.com/ 在线查询 我一般用这个。嘿嘿。

    回覆
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