2017/5/8 更新：軟體版本更新至 v6.1.3 最新版。

2013/11/25 更新：Any Video Converter 轉檔軟體更新至 v5.5.0 最新版，此版本大幅更新操作界面，並新增 iPad Air, iPad Mini 2, Kindle Fire HD, Surface RT/Pro, Roku Box 輸出設定，支援更多音訊輸出格式並改善操作效能。

Any Video Converter 是個操作簡單、速度也算快的影片檔轉檔軟體，主要功能就是讓我們將各種格式的影片檔轉成其他你要用的影片格式。在轉檔、輸出時，我們可以在輸出格式選單中依照影片檔、音樂檔、手機專用格式與光碟燒錄等分類，選擇你要用的格式。除了輸出成其他格式的影片之外，還可直接輸出成MP3、WAM、 agg等格式的音樂檔，或轉成一般手機用的MPEG-4檔案。可支援的影片格式有：

輸入格式： avi, asf, mov, rm, rmvb, flv, mkv, mpg, 3gp, m4v, vob, YouTube videos

avi, asf, mov, rm, rmvb, flv, mkv, mpg, 3gp, m4v, vob, YouTube videos 輸出格式：avi, mp4, wmv, swf, flv, mkv, MPEG-1 and MPEG-2, mpg (PAL or NTSC), asf, m2ts, mp3, wma, ogg, aac, wave, m4a

除了提供包括繁體中文在內的多國語言介面之外，Any Video Converter 可支援批次轉檔功能，只要先選取好檔案、調整好轉檔設定，按一下即可自動處理到好。除此之外還可支援從Google Video或Youtube下載影片、直接轉檔功能。

而Any Video Converter也提供了一個相當簡單實用的影片裁剪功能，可以讓我們把影片中不要的片段剪掉，也可支援影片合併輸出功能，將多個影片檔合併成一個。另外還有畫面切割、亮度/對比/飽和度調整等功能，還可將影片上下翻轉、鏡像翻轉、左右旋轉90度或加入雜訊、影片銳化...等等特效，相當實用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Any Video Converter

Any Video Converter 軟體版本： 6.1.3

6.1.3 軟體語言： 繁體中文（內建20國語言介面）

繁體中文（內建20國語言介面） 軟體性質： 免費軟體（另有功能更完整的Pro付費版）

免費軟體（另有功能更完整的Pro付費版） 檔案大小： 49.0 MB

49.0 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/2003/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： Anvsoft Inc.

Anvsoft Inc. 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 開啟 Any Video Converter 軟體之後，直接按一下左上角的「加入視訊」或畫面中間的「加入或拖放檔案」按鈕，將你要轉檔、修改的影片檔拉到軟體視窗中。

第2步 接著可以在右下角先設定一下影片相關細節，然後再按「轉換所有檔案」即可開始轉檔。

第3步 另外 Any Video Converter 提供 YouTube 影片下載功能，下載完可直接轉成你要用的格式。

第4步 選取影片後，可以在右邊按「裁切視訊」或「添加效果」等按鈕來執行影片裁剪、翻轉或套用視覺特效...等功能。

第5步 這是影片裁剪功能，我們可以自行設定啟動與終點，把你要的部份保留下來，其他的剪掉。

第6步 這是影片畫面裁切功能，可以只保留畫面中我們要的區域，使用方法很簡單，先設定「Crop Area Size」的尺寸，然後移動右邊預覽畫面中的方框，對準你要保留的部份即可，其他沒被框選住的部分則會被剪掉。

第7步 這是影片特效設定頁面，除了可以調整影片的亮度、對比與飽和度之外，還可將影片上下顛倒、鏡面翻轉或左右90度翻轉，還可加入雜訊特效、銳化特效..等等。

裁剪好影片或設定好特效之後，記得回主視窗時要再按一下「編碼」按鈕，將你調整好的影片另外編碼、輸出，轉檔完成即可使用。