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Wise Registry Cleaner v9.44 登錄檔清理、重組、系統最佳化、電腦加速工具

2017/5/19 更新：軟體版本更新至 v9.44.615 最新版。

2014/4/1 更新：Wise Registry Cleaner 軟體版本更新至 v8.03.530 最新版，再次更新整個軟體的操作界面，看起來更好看些。此外更新了登錄檔的掃描與清除引擎、新增自動下載更新的模組、強化登錄檔備份功能並修復一些程式問題與 bug。內建繁體中文語系，不用切換或設定，已可正常顯示。

電腦用久了之後，難免會安裝一堆有的沒的軟體，或在作業系統中執行各種調整與修改。不過有時候某些設計不良或另有其他使用需求的程式在軟體移除後，並沒有辦法完整的將原本寫入系統登錄檔中的資訊也順便清除掉，此時就很需要 Wise Registry Cleaner 這類的工具來幫登錄檔做些整理。

Wise Registry Cleaner除了提供登錄檔備份、掃描與清除工作之外，另外還提供了「Defrag registry」登錄檔最佳化工具，讓我們可以幫登錄檔清除垃圾資訊、重整登錄檔內容，加快整體運作效率。

後來更新的版本中，除了「登錄檔清理」、「登錄檔重組」等功能之外，還加入了一系列「系統最佳化」自動設定，包含加快開機/關機速度、提升系統穩定性、避免系統當機與其他系統加速…等設定，相當實用！

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Wise Registry Cleaner Free
  • 軟體版本：9.44.615
  • 軟體語言：繁體中文（支援多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體（另有功能更多的Pro付費版本）
  • 檔案大小：4.18 MB
  • 系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：按這裡
  • 軟體下載：按這裡

注意！安裝軟體時請仔細看清楚每個步驟，很多時候會自動安裝一些廣告程式或推廣軟體，如果你不需要這些東西，請在出現類似以下的畫面時按「Decline」拒絕。

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使用方法：

第1步  將 Wise Registry Cleaner 軟體安裝好、啟動之後，第一件要做的事就是先完整備份目前電腦中的登錄檔內容，避免因為操作不當而造成其他問題，到時可快速恢復。

開啟 Wise Registry Cleaner 程式主畫面，點一下最上方的「備份」再按「建立完整的登錄檔備份」按鈕，即可自動備份完成。

wise-registry-cleaner-01

 

第2步  如要清理系統中的登錄檔垃圾，可在「登錄檔清理」頁面中按一下「開始掃描」按鈕。

wise-registry-cleaner-02

 

第3步  掃描完成後，再按「開始清理」按鈕，接著便會自動處理找到的問題。

wise-registry-cleaner-03

 

第4步  另外 Wise Registry Cleaner 還提供了「系統最佳化」功能，視窗中有至少 25 種不同的最佳化調整與設定，只要勾選後按一下「最佳化」按鈕，即可快速完成。

wise-registry-cleaner-04

 

第5步  另外，清理完登錄檔資料後，記得要到「登錄檔重組」頁面按分析、重組，讓系統在處理相關資訊時能更快、更有效率。

wise-registry-cleaner-05

 

延伸閱讀：

  1. CCleaner v2.31.1153 繁體中文版！（清除電腦垃圾，讓Windows跑得更順暢！）
  2. Little Registry Cleaner 清除登錄檔垃圾，維持系統穩定、高效率
  3. Revo Uninstaller v1.87 超強力軟體移除工具！
  4. CleanAfterMe 按一下！清除全部隱私資料、電腦操作紀錄！

 

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較舊的留言
  1. Dean 說道：
    04-01, 2017 at 下午 2:06.34

    這個強，開機雖然沒也變快，但開機後的執行速度真的超快的!
    不過某些軟體有可能有病毒，請您謹慎。

    回覆
  2. DODO 說道：
    01-19, 2015 at 上午 11:59.33

    比 CCleaner 好用嗎？

    回覆
  3. 阿爾 說道：
    04-22, 2014 at 下午 6:01.40

    不來恩 你電腦程式懂的很多 真利害

    回覆
  4. 琉伊 說道：
    08-16, 2012 at 下午 12:53.38

    RegClean Pro，和你介紹的軟體，差別在哪呀？因為每次試用一些新產品或掃毒，常會發覺很多問題。像是用小紅傘就會出現：已發現隱藏的物件，找到一個或多個含隱藏病毒或有害程式的隱藏物件。此外、360、QQ、金山，到底好不好用呢？我自己用還OK，但最近電腦愈跑愈慢，記得今年第一次維修後，三天就愈跑愈怪，硬是撐了三個月，結果還是拿去給它重灌了！現在已逾半年，也不知道還能用多久？希望至少用到10月吧。可以告訴我該怎麼辦才對呢？謝謝。

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  5. imperza9772 說道：
    06-08, 2012 at 上午 11:53.20

    已經點了chincse,出來就變成亂碼…..

    回覆
  6. IMPREZA8089 說道：
    06-08, 2012 at 上午 11:49.55

    語系已經點chincse,出來還是亂碼…

    回覆
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