作者：,     

[轉檔] HandBrake v1.0.0 將 DVD 影片轉存到電腦硬碟裡（支援 Windows, Mac）

HandBrake-logo

2016/12/28 更新：HandBrake 軟體版本更新至 v1.0.0 最新版。

當你買了DVD影片，希望能先將整張光碟拷貝到電腦的硬碟中有時間再看的話，該怎麼做呢？

HandBrake是個很簡單好用的軟體，對於一般不熟這類轉檔操作的人來說，幾乎只要4~5個步驟就可以完成。轉檔時除了可以自行設定檔案格式、影片尺寸與影片品質之外，還可以自行選擇只轉某個段落或某些段落，當然也可以預先選定你要用哪種語言的字幕，直接把它嵌入到轉檔完後的影片裡！

另外，HandBrake也依照不同的播放裝置提供了幾種預設格式讓我們選擇，如iPod、iPhone或AppleTV…等等，也可依照自己的需求自行設定轉檔後的影像品質與畫面尺寸...等等細節，再將它儲存成你慣用的輸出格式，方便我們下次快速執行轉檔工作。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：HandBrake
  • 軟體版本：1.0.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：6.9MB
  • 系統支援：Windows Vista/7/Windows 8、Mac OS X、Linux
  • 官方網站：http://handbrake.fr/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  將HandBrake軟體下載回來並安裝好之後，開啟HandBrake主程式，先將你要轉檔的DVD光碟放到光碟機中，然後再按一下「Source」按鈕，選取光碟機。另外也可以按「Video File」或「DVD/VIDEO_TS Folder」選取硬碟中的影音檔或DVD影音資料夾。

01-HandBrake影片轉檔

 

第2步  選取好DVD光碟之後，請先在「Destination」欄位中設定好轉檔後的影片儲存位置，設定好之後再從上方的「Chapters」選擇你要轉檔的段落。HandBrake預設會自動選取整部影片的全部段落，除非你只想擷取其中一小段的內容才需做設定。

02-HandBrake影片轉檔

 

第3步  接著我們可以從右邊的「Presets」選擇預設的轉檔格式，如果都沒你想要的，可以自己從視窗下方的各個功能頁面設定畫面尺寸、影片格式、音樂格式、字幕...等等細節。

03-HandBrake影片轉檔

 

第4步  如果你想將DVD內的字幕嵌入轉檔後的影片檔中，可以切換到「Subtitles」頁面，從下拉選單中點選你要的字幕語系後，再按一下「Add」按鈕，將它加入到字幕清單中。

04-HandBrake影片轉檔

 

第5步  全部設定好之後，按一下「Start」按鈕即可開始轉檔。

05-HandBrake影片轉檔

 

第6步  接著會出現一個黑底白字的視窗，請耐心等候，等到這視窗跑完、自動關閉後，即可完成轉檔工作。轉檔完後，下次你要重複看某些影片時，可以不用拿出光碟、直接從硬碟裡面點選來看囉！

06-HandBrake影片轉檔

延伸閱讀：

  1. DVD43備份CSS加密保護的DVD光碟（免費軟體）
  2. [免費] DVD Flick 將影片檔燒錄成「可在DVD Player播放」的DVD影音光碟（Video DVD）
  3. DVDx 把DVD、VOB轉檔成MPEG或AVI…等格式的影片
  4. 如何將多個影片合併、燒錄成CD/DVD光碟？
  5. [免費][教學] 3分鐘搞定「婚禮MV」！ 將照片燒錄成DVD光碟、影片檔（Windows Movie Maker）

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 影視編輯、轉檔、影音播放軟體 » [轉檔] HandBrake v1.0.0 將 DVD 影片轉存到電腦硬碟裡（支援 Windows, Mac）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
Qvod 快播 v5.19.213 播放器 (繁體中文版)...
RealPlayer SP for Mac v12.0.1 讓Mac電腦播放RM...
MPlayerX v1.0.22.1 影音播放器 （輕量級，支援 rm, rmv...
MediaHuman Video Converter 影片轉檔軟體（Window...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. 智威威 說道：
    05-31, 2015 at 上午 7:16.09

    轉出來的影片全部都有雜訊雜音以及LAG

    回覆
  2. elisa 說道：
    10-22, 2014 at 下午 5:17.33

    我想問為何都沒有字幕啊?

    回覆
  3. ＪＣ 說道：
    11-06, 2012 at 上午 10:49.04

    請問, 為啥我轉小朋友的dvd, 裡面有11個章節, HandBreak不會一次轉成一個擋, 還要分一個章節一個章節轉, 請問是哪邊設定有問題? 感謝～

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 