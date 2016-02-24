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用「USB隨身碟」安裝、重灌 Windows ，速度大提昇！

1 2016-02-24 9.42.27PM

2016/2/24 更新：軟體版本更新至 v1.0.30 最新版。很舊的軟體，軟體名稱也沒改過，不過還是可以在最新版 Windows 作業系統中執行。

此軟體可用來製作各版 Windows 系統的可開機 DVD 光碟、可開機 USB 隨身碟、記憶卡..等，如果你的電腦已經沒有光碟機，改用 USB 隨身碟來開機、重灌系統，也很方便！

如果你的電腦沒裝光碟機、或者你用的筆記型電腦是沒內建光碟機的機種，可卻想重灌系統成Windows 7的話，該怎樣才能讓電腦透過USB隨身碟來安裝Windows 7系統呢？

幾個月前微軟推出了一個名為「Windows 7 USB/DVD Download Tool」的小工具，可以幫我們將Windows 7系統的光碟ISO檔燒錄到DVD光碟或轉製成USB可開機隨身碟，讓我們可以從微軟網站下載Win7 ISO檔後能自行選用光碟機或USB隨身碟來安裝系統。對於沒內建光碟機的小筆電來說，也多了個重灌電腦的解決方法，重點是透過速度較快的USB隨身碟或記憶卡來安裝Windows 7的話，速度比一般光碟機快很多唷！

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Windows 7 USB/DVD Download Tool
  • 軟體版本：1.0.30
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.59 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：按這裡
  • 軟體下載：按這裡

 

以下的軟體可將Windows 7作業系統燒錄成DVD開機光碟或做成USB開機隨身碟、記憶卡，如果你要做成USB開機隨身碟的話，請準備至少3GB以上容量的隨身碟。另外，如果要用USB隨身碟來開機、安裝作業系統的話，電腦的主機板必須是比較新的規格才會有USB外接設備的開機選項，請先確定BIOS裡面或開機選單裡面有USB設備可選，太舊的電腦可能就不支援USB外接設備開機功能，只能用光碟機開機囉。

雖然這軟體相當簡單好用，不過之前卻傳出微軟的這個小工具可能取用某GPL授權的程式原始碼而被檢舉，目前微軟已經將該軟體的下載點與網頁都撤掉了，說是等調查完成後才會再釋出，不過我們還是可以從其他網友保留的程式下載來用用。

使用方法：

第1步  首先，我們必須將Windows 7安裝光碟製作成一個.iso格式的光碟映像檔，如果你是從微軟網站下載來的iso檔的話可以直接用，如果是買來的光碟則可利用下面的軟體來將光碟內容做成ISO檔：

第2步  接著將Windows 7 USB/DVD Download Tool軟體下載回來並安裝好之後，開啟軟體主程式，先按「Browse」按鈕選取你製作好的ISO檔，再按一下「Next」。

01-用「USB隨身碟」安裝、重灌Windows 7，速度大提昇！

 

第3步  此時，我們可以選擇要做成USB開機隨身碟或DVD安裝光碟，請按一下「USB device」按鈕，選擇將Windows 7安裝光碟的內容轉移到USB隨身碟中。

02-用「USB隨身碟」安裝、重灌Windows 7，速度大提昇！

 

第4步  接著，會出現一個視窗讓我們點選USB隨身碟或記憶卡的位置，選好之後再按一下「Begin copying」按鈕，開始複製檔案。

03-用「USB隨身碟」安裝、重灌Windows 7，速度大提昇！

 

第5步  接著就是等....。

04-用「USB隨身碟」安裝、重灌Windows 7，速度大提昇！

 

第6步  完成後，我們就可以用USB隨身碟來開機、安裝Windows 7囉！製作好Windows 7系統安裝USB碟之後，如果你要重灌電腦的話，可以先讓電腦重開機再用下面方法調整BIOS設定值，或從開機時的啟動選單點選USB外接裝置來安裝系統。

如何設定BIOS開機順序，讓電腦用「光碟片」或「USB隨身碟」開機？

05用「USB隨身碟」安裝、重灌Windows 7，速度大提昇！

 

延伸閱讀：

  1. WinToFlash 自製可開機、可安裝系統的「USB重灌隨身碟」
  2. WirelessKeyView 挖出電腦裡的WiFi無線網路登入密碼！(中文版)
  3. Mp3 Knife 超簡單MP3音樂剪輯軟體！

 

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較舊的留言
  1. AL 說道：
    01-05, 2017 at 下午 5:33.38

    微軟導過去的網站 說是被入侵 檔案下載有問題 被chrome封鎖了

    回覆
  2. 訪客 說道：
    12-04, 2016 at 下午 10:49.36

    要重灌時才發現光碟機壞掉，有這個真的幫大忙，謝謝。

    回覆
  3. jack23912 說道：
    03-29, 2016 at 下午 9:06.28

    以下為小弟我製作的WindowsToUSB工具，歡迎大家使用、測試。此工具稱之為Jack Lin’s WindowsToUSB。
    http://jack23912.blogspot.com/2016/03/jack-lins-windows-to-usb-tool.html。
    Jack Lin’s WindowsToUSB乃整合網路上免費工具軟體之集合。可以迅速將Windows ISO的檔案製作成Windows的USB安裝碟。
    USB安裝碟的製作速度堪稱世界第一。
    目前支援Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10。
    實際測試：
    1.使用Candy10.th2Next0.6.iso(3,633,971,200 Bytes)當來源，製作Sandisk Extreme CZ80 32GB USB隨身碟之Windows的USB安裝碟，時間僅花費46秒。
    2.比較Rufus 2.8使用Candy10.th2Next0.6.iso(3,633,971,200 Bytes)當來源，製作Sandisk Extreme CZ80 32GB USB隨身碟之Windows的USB安裝碟，時間則需要花費1分鐘10秒。Jack Lin’s WindowsToUSB僅花費Rufus工具的65%的時間，遠遠勝於Rufus工具。此軟體可以免費下載、使用、測試。

    PS:
    有網友回報在WINDOWS 10系統下，需要修改為WINDOWS 7的相容性。

    回覆
  4. MAK 說道：
    03-02, 2016 at 下午 1:29.38

    有error: The selected file is not a valid ISO file.

    怎麼辦？

    回覆
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