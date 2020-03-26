Window TopMost Control v1.2 讓視窗永遠浮在最上層！

當我們在用電腦時如果同時間開了很多軟體或視窗的話每開一個就會跳掉桌面最上層、蓋住舊的，

如果你剛好需要參考其他網頁或文件的內容還得費心找出視窗、再按一下讓他浮上來。

如果你希望某個軟體或文件的視窗一直維持在桌面最上層可以試試看 Window TopMost Control 這個小軟體幫我們釘選任意視窗讓他永遠維持在桌面最上層不被其他視窗或程式覆蓋。

另外Window TopMost Control 也可支援鍵盤快速鍵操作直接在開啟視窗時按「CTRL」+「ALT」+「空白鍵」來釘選視窗簡單、快速。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Window TopMost Control

Window TopMost Control 軟體版本： 1.2

1.2 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 791KB

791KB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： SORDUM

SORDUM 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 執行軟體後點一下桌面右下角 Window TopMost Control 小圖示在「Window List…」選單中點選你要固定在最上層的視窗選好之後就會一直浮在最上面了。



第2步 另外還有一些設定選項我們也可自訂鍵盤快速鍵在操作軟體或開啟文件、資料夾時直接按「CTRL」+「ALT」+「空白鍵」來將視窗釘在最上層。