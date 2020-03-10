PDFMate PDF Converter 轉檔軟體（將 PDF 轉成 ePub, Text, html, swf, doc 或圖檔）

PDFMate PDF Converter 是一個免費的 PDF 文件轉檔工具可以幫我們將 PDF 檔轉成 Word 或其他如 ePub 電子書、純文字檔、HTML 網頁、SWF 或將一頁一頁的文件轉成單獨的 JPG 格式圖檔讓其他人無需閱讀器即可輕鬆瀏覽原始內容，

或方便我們將在完整內容轉貼成網頁或放在網路相簿上瀏覽。

PDFMate 支援多檔案批次處理如果選擇輸出成 PDF 檔的話還能自行加上開啟密碼或限制是否能編輯、是否允許拷貝或列印。如果你的文件是英文內容還可透過 OCR 文字辨識技術幫你將掃描的文件轉換成可編輯的文字內容。

特別的是PDFMate 提供了一個「創建 PDF」的功能可將整個資料夾中的圖檔、Word 文件、EXCEL 報表或 PowerPoint 簡報檔整合、輸出成一個單一的 PDF 檔方便沒有安裝 Office 軟體的人也能開啟、閱讀。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PDFMate PDF Converter

PDFMate PDF Converter 軟體版本： 1.8.8.0

1.8.8.0 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言

繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體（部分功能限制）

免費軟體（部分功能限制） 檔案大小： 34.6 MB

34.6 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： Anvsoft

Anvsoft 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟 PDFMate PDF Converter 軟體按「添加 PDF」選取你要轉檔的 PDF 文件或直接將要處理的檔案拉到 PDFMate 視窗中。



第2步 在「輸出格式」的地方點選你要輸出的文件格式如 EPUB 或 DOC… 等設定好「輸出文件夾」後按下「轉換」按鈕即可開始轉檔。



第3步 另外也可選擇將 PDF 的頁面合併成「2頁併1頁」或「4頁併1頁」的併頁文件一樣按「轉換」按鈕即可完成。



第4步 按「創建 PDF」按鈕可將 JPG, Word, Excel, PPT 等格式的文件轉成PDF檔（部分格式需PRO專業版才可支援）。



第5步 其他設定…