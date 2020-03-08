LicenseCrawler v2.1 挖出藏在電腦中的全部軟體序號、註冊碼

想幫電腦重灌或換電腦可是以前花錢買的軟體序號已經忘記了或完全找不到原本的授權證書該怎麼找出原本的軟體序號呢？

其實只要你曾經在電腦中安裝使用、註冊過某個軟體，

他的軟體啟用序號（註冊碼）就會被紀錄在電腦中（一般會儲存在系統的登錄檔裡面）但我們沒法在軟體操作介面中直接看到每個軟體的註冊碼必須透過特殊工具才能挖得出來。

如果你需要找回儲存在電腦中的軟體序號可以試試看 LicenseCrawler 這個免費軟體他會針對電腦中已安裝的軟體將它的序號或註冊碼顯示出來搜尋完後再按匯出即可一次備份全部軟體序號。

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使用方法：

第1步 LicenseCrawler 是免費軟體（個人使用免費商業環境需註冊）不過每次開啟時都會出現如圖的授權說明只要依照畫面中顯示的數字點按對應的按鈕即可開始使用。



第2步 如果沒有特別的需求的話一般都是直接按「搜尋」按鈕即可開始尋找儲存在電腦中的軟體序號。



第3步 搜尋完成後可以在下方視窗看到目前已找到的軟體名稱、註冊碼或其他相關資訊。



第4步 按左上角的「檔案」→「儲存」即可將找出來的序號匯出成 .txt 純文字檔之後有需要時再拿出來用。