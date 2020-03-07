OCCT v5.5.4 燒機測試軟體（超頻檢測必備工具）

OCCT 是 OverClock Checking Tool 的縮寫，一般會在幫電腦超頻、調電壓後用來測試電腦穩定度的小工具，提供 CPU/GPU 與電源供應器等硬體在高強度、長時間運作後是否會有當機、藍色畫面、螢幕花掉或其他不穩定的狀況

目前提供了 CPU:OCCT, CPU:LINPACK, GPU:3D, GPU:MEMTEST 與 POWER SUPPLY 等多樣化的測試方式，以不同模式與測試參數將你的 CPU、顯示晶片、記憶體與電源供應等設備推向效能極限。

測試時可自訂測試時間或讓電腦持續運作到你關閉為止，以到達真正長時間燒機測試穩定度的目的

如果你擔心電腦長時間、超高頻運作會讓硬體設備毀損的話，也可以預先開啟溫度保護控制，在最高臨界溫度內安心測試

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：OCCT
  • 軟體版本：5.5.4.99
  • 軟體語言：繁體中文、英文、日文、簡體中文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（個人使用免費，商業環境需付費）
  • 檔案大小：18.4 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
  • 官方網站：OCBASE
  • 軟體下載：Download 下載

 

OCCT 操作畫面：

 

 

 

最後更新：03-07, 2020 下午 9:44

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板