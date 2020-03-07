OCCT v5.5.4 燒機測試軟體（超頻檢測必備工具）

OCCT 是 OverClock Checking Tool 的縮寫，一般會在幫電腦超頻、調電壓後用來測試電腦穩定度的小工具，提供 CPU/GPU 與電源供應器等硬體在高強度、長時間運作後是否會有當機、藍色畫面、螢幕花掉或其他不穩定的狀況

目前提供了 CPU:OCCT, CPU:LINPACK, GPU:3D, GPU:MEMTEST 與 POWER SUPPLY 等多樣化的測試方式，以不同模式與測試參數將你的 CPU、顯示晶片、記憶體與電源供應等設備推向效能極限。

測試時可自訂測試時間或讓電腦持續運作到你關閉為止，以到達真正長時間燒機測試穩定度的目的

如果你擔心電腦長時間、超高頻運作會讓硬體設備毀損的話，也可以預先開啟溫度保護控制，在最高臨界溫度內安心測試

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： OCCT

OCCT 軟體版本： 5.5.4.99

5.5.4.99 軟體語言： 繁體中文、英文、日文、簡體中文… 等多國語言

繁體中文、英文、日文、簡體中文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體（個人使用免費，商業環境需付費）

免費軟體（個人使用免費，商業環境需付費） 檔案大小： 18.4 MB

18.4 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： OCBASE

OCBASE 軟體下載： Download 下載

OCCT 操作畫面：