Process Explorer v17.0 進階版的「工作管理員」
2022/10/29 更新：軟體版本更新至 v17.0 最新版。
Process Explorer是一個類似Windows「工作管理員」的程式，主要功能就是列出目前電腦中正在運行的全部程式以及跟運行中程式相關的全部詳細資料，讓我們可以在簡單的圖表與清單中，找出哪些程式佔用最多CPU資源、哪些執行序用掉最多記憶體以及其他更深入的資訊，方便對整個Windows系統做更完整的監控與管理。
Process Explorer算是一個進階版的「工作管理員」，，
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
軟體介面：
第1步 將Process Explorer軟體下載回來並解壓縮後，直接按兩下「procexp.exe」檔案，開啟軟體主視窗。第一次使用時，會出現一個授權聲明，請按一下「Agree」按鈕即可開始使用。
第2步 打開Process Explorer軟體主視窗後，可以在視窗中看到目前電腦裡正在執行中的程式，比Windows工作管理員方便的是，它可以用「樹狀」的方式將相關連的程式或同一個軟體的不同處理程序集中放在一起，方便檢視。另外每個執行中的程式或服務還可使用不同的顏色來顯示他的屬性。
第3步 當我們在某個執行中的程式名稱上按右鍵，選單中可以執行終止程序、重新啟動、暫停、檢視詳細資料或其他各種指令。，
訪客留言：
17 Replies to “Process Explorer v17.0 進階版的「工作管理員」”
請問一下開啟這進階版管理員
要查看某檔案目前”記憶體 耗損多少” 是要選擇哪一個才是一般我們再查看工作管理員時那依據阿??
裡面好多選項
我同時間開啟一般的用戶在用的管理員和現在這進階版
拿IE 來衡量結果 顯示出來的 耗損記憶體 的K數 怎麼兩邊都不同
因為都英文 看不懂 我亂勾選 記憶體內選項的
不知道站長你 知道正確是要選擇哪一個嗎?
————–
好工具~~~ 確實很方便~~~
英文操作介面到是還OK!!
畢竟… 英文 國中，甚至 小學 就已經在教了!!
不能裝死說 ABC 都不會~~ 噁噁…..
雖然說 在下英文也是很破
以上 AYO 阿佑
這真的是好軟體呀!!
挺方便的唷!!
英文 在下個人倒是覺得還OK
以上 AYO 阿佑
很早就在用了，非常好用，極度推薦大家用用看：)
要不要乾脆一次介紹完所有的 SysinternalsSuite ？
感覺妳都分了好多好多篇
他就是這樣一個爛人
那你只會嘴砲不是更爛
SCOTT起碼是建議
你的話一點幫助都沒有
這麼複雜的軟體沒有中文真是可惜了~
畢竟要看更進階的資訊沒有中文不如windows內建的就好了…
好可惜，英文的我看不懂…
怎沒有正體中文版…
大大:
圖檔連結有問題~~~
強烈呼喚繁中版啊…有那位強人大大可以支援的…
看不懂英文及看不慣簡體的請到下面那個網址….繁體中文的喔!
Process Explorer v11.33 正體中文版
http://take-ez.com/pe-cht.html
其實 Process Explorer 最好用的是可以搜尋哪個程式開了哪個檔案，用 toolbar 上面的望遠鏡。
比如說刪檔案，或是卸除硬碟時，老是告訴你有程式在使用此檔案或磁碟，讓你無法刪除或卸除。就可以用 Process Explorer 的搜尋功能去找哪個程式打開了他，非常方便。
這篇算lag，很早就用了，還有一套軟體可以介紹：AnVir。他有 free的版本。
Anvir 比 Process Explorer 更強大。提供更多的資訊。我覺得 Anvir 可以介紹一下給大家。
很詳細的介紹
感謝分享喔^^