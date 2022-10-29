Process Explorer v17.0 進階版的「工作管理員」

2022/10/29 更新：軟體版本更新至 v17.0 最新版。

Process Explorer是一個類似Windows「工作管理員」的程式，主要功能就是列出目前電腦中正在運行的全部程式以及跟運行中程式相關的全部詳細資料，讓我們可以在簡單的圖表與清單中，找出哪些程式佔用最多CPU資源、哪些執行序用掉最多記憶體以及其他更深入的資訊，方便對整個Windows系統做更完整的監控與管理。

Process Explorer算是一個進階版的「工作管理員」，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Process Explorer

Process Explorer 軟體版本： v17.0

v17.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.84 MB （免安裝版，解壓縮後直接執行）

1.84 MB （免安裝版，解壓縮後直接執行） 系統支援： Windows 8.1/10/11（支援32或64位元）

Windows 8.1/10/11（支援32或64位元） 官方網站： Microsoft

Microsoft 軟體下載： 下載

軟體介面：

第1步 將Process Explorer軟體下載回來並解壓縮後，直接按兩下「procexp.exe」檔案，開啟軟體主視窗。第一次使用時，會出現一個授權聲明，請按一下「Agree」按鈕即可開始使用。

第2步 打開Process Explorer軟體主視窗後，可以在視窗中看到目前電腦裡正在執行中的程式，比Windows工作管理員方便的是，它可以用「樹狀」的方式將相關連的程式或同一個軟體的不同處理程序集中放在一起，方便檢視。另外每個執行中的程式或服務還可使用不同的顏色來顯示他的屬性。

第3步 當我們在某個執行中的程式名稱上按右鍵，選單中可以執行終止程序、重新啟動、暫停、檢視詳細資料或其他各種指令。