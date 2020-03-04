AI BG Eraser 去背神器，梗圖/迷因圖/商品圖…自動去背免煩惱！

拍了照片想跟著做些梗圖、迷因圖(meme)可是背景實在有點亂這時候該怎麼把畫面中的人物「剪」下來、去除雜亂的背景，

只留下你要的主角呢？

不會用 Photoshop 或其他專業軟體都沒關係一切交給 AI 來搞定！

AI BG Eraser 是一個號稱有 AI 幫忙的神奇去背軟體只要把圖檔拉進去、按上傳沒幾秒鐘已去背完成的照片就會出現在你的資料夾裡了。我們也不用告訴它哪個是主角、哪些地方是背景、要保留哪個部分電腦會自己挑選、自己處理。

經實際測試在人物照的部分相當準確花草的話還可以有些特定型態的商品圖則還要經過一些小修改。大致上對於不熟繪圖軟體操作的人來說AI BG Eraser 的確是個去背神奇！（當然好不好用還是看圖檔的複雜程度跟你的需求啦）

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線上去背工具 網站名稱： AI BG Eraser

AI BG Eraser 網站網址： http://bgeraser.com/

http://bgeraser.com/ 支援格式： JPG, JPEG, PNG

JPG, JPEG, PNG 檔案大小：2MB 以下長寬小於 1200×1200

使用方法：

第1步 開啟 AI BG Eraser 軟體視窗按一下「Add Images」按鈕選取圖片或直接將你要處理的照片拉到視窗中。



第2步 選好之後按右下角的「Remove」按鈕開始上傳上傳完並處理完成後會自動下載到原本的資料夾中。



第3步 左邊是去背前的畫面右邊是使用 AI BG Eraser 去背完成後的樣子。