2017/7/28 更新：軟體版本更新至 v3.0.5 最新版。
Fences是個很特別的小軟體，他可以幫我們將桌面上的圖示用一個一個不同的框框來分組擺放，雖然說「分組擺放」這件事情不用安裝軟體也可以做得到，就是把圖示拉到某個位置固定放著就好。不過一旦你的桌面圖示太多或常常不小心就把原本的圖示排序弄亂，Fences這樣的軟體就稍稍派得上用場了。
安裝好Fences後，我們可以用不同大小、不同長寬的Fences（方框）將你常用的軟體捷徑、文件圖示分類擺放在桌面上，每個框框上面還可自己標上分類名稱，方便我們快速瀏覽、取用你要用的檔案或軟體。此外還提供了「桌面按兩下」的快速鍵來隱藏桌面全部圖示，如果你偶而不想讓太多圖示干擾你目前的工作，可以在桌面任意空白處按兩下滑鼠左鍵，將全部圖示都隱藏起來。
對於工作內容繁雜的電腦使用者來說，用Fences軟體將不同的文件、資料夾或軟體啟動捷徑分類好放在桌面的固定位置上，透過這種清楚而具體的分類方式，應該可以大大增加工作效率、減少在桌面重複搜索常用文件的煩人的步驟。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Fences
- 軟體版本：3.0.5
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：試用版
- 檔案大小：9.18 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/7/Windows 8/Win 10
- 官方網站：http://www.stardock.com/products/fences/
- 軟體下載：按這裡
先看一下官方網站提供的影片DEMO：
使用方法：
第1步 下載、安裝好Fences軟體後，馬上會出現一個「Welcome to Fences!」視窗，問我們是否要先新增幾個「fences」框框來用，請按一下那個大大的「Start using Fences!」按鈕。
第2步 接著再按一下「Just create a couple fences」按鈕，先建立兩個fences方框來用。
第3步 接著桌面上會出現兩個半透明狀態的方框，請先將桌面上你常用的圖示、軟體啟動捷徑或資料夾、文件圖示拖拉到方框中，依照你自己的使用習慣分類放好。
第4步 我們可以直接在方框中按右鍵再點「Rename a Fence...」，幫這個方框取的名字。
第5步 如果你想新增其他fences方框的話，請直接用「滑鼠右鍵」在桌面空白處畫一個矩形，大小和長寬比例就依照你的使用需求。
畫出方框的範圍之後，會出現一個「Create new Fence here」選項，請用滑鼠左鍵按一下、新增一個fences方框。
第6步 接著再將你常用的圖示用滑鼠左鍵拖拉放到方框中，如下圖所示。
第7步 如果你想調整Fence的設定值，可以在桌面上按一下滑鼠右鍵再點選「Configure Fence...」。如圖，我們可以在「Fences」設定頁面中取用預設的幾種Fence擺放樣式。
第8步 「Customize」頁面則可設定Fences方框的透明度、亮度、框線、色澤、是否顯示標題…等等選項。
第9步 「Tools」頁面則可設定是否啟用「桌面按兩下隱藏全部圖示」的功能，或透過「Snapshots(Backups)…」螢幕抓圖備份功能來將目前的設定值備份下來，以便日後再次取用。
請問能教一下如何解除安裝嗎QQ?
用FENCES後，拖拉圖示會很卡很LAG
我用官網提供的最新試用版
PC WIN10
NB WIN10
有人有同樣情形嗎？
麻煩解教一下解除安裝好嗎，從控制台找不到解除安裝，到資料夾執行解除安裝也不給解除，WTF???
終於找到解除安裝了，結論是這個版本不好用
請問為什麼我下載Fences之後，桌面的圖示都移不進分類框裡呢?
我的是windows10的系統
謝謝!
未支援win 10 ….
這版未支援 win 10 ，官方新版才有，不過並非免費，只有試用30天，舊版（v1）才是完全免費。
感謝這篇文章，也感謝迴響的網友們，讓我學到很多，感恩。
2.0以後就沒有免費了歐~版主
很多人關於Fences安裝時是否常常跑出~
c:\users\罐頭\appdata\local\temp\mai1\offline\E28Dac85\5f26d334\desk topdock.dll. verify that the file exists and that you can access it.
本人證實絕對不是中文名和.NET2.0的關係因為WIN7本身自帶
解決方法當你安裝時:c:\users\○○\appdata\local\temp 裡面會產生臨時檔 “mai1” 而裡面都是安裝文件還記得我剛剛打不能安裝失敗的路徑原因嗎答案就是缺少E28Dac85\5f26d334\desk topdock.dll.~
大家都知道7ZIP和RAR能把EXE檔解壓縮出來吧~自己在桌面解壓看看吧一定有個3個檔分別叫做:data、Fences.exe、Fences.msi ~把data裡的OFFLINE整個複製到我們上面說的安裝臨時檔部分的mai1裡面即可~OK
如此一來就補足安裝時缺少路徑問題~而offline裡面自然有E28Dac85\5f26d334\desk topdock.dll.可以查證之後再丟進mai1~
Ps:轉載 http://www02.eyny.com/thread-7457785-1-1.html 伊莉論壇
搞了半天没弄好，正在尝试中