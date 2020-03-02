AVS Video Editor v9.2.1 影音剪輯、影片編輯軟體
AVS Video Editor 是個相當簡單易用、適合影音製作新手的影片編輯軟體，提供了多層次的時間軸讓我們匯入各種影片、圖片、字幕、背景音樂、配音音效…等內容，還有數十種相當新穎有趣的轉場效果、影片視覺特效，另外在字幕的部分還提供各種字卡、對話泡泡、字型設計與節日風格…等佈景可以直接套用
使用時，可直接匯入你的影片、從相機攝影機擷取或直接錄製電腦螢幕中的畫面，也可在編輯影片時直接透過麥克風錄音並做些簡單的調整與修改。
整體來說，AVS Video Editor 的操作相當簡單而且實用性很高，非常適合影音剪輯的新手使用雖然目前的版本似乎沒有中文介面了，不過使用方式跟其他類似軟體都差不多，大概按一按都會了只要記得全部弄完後按「Produce…」按鈕匯出影片即可
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：AVS Video Editor
- 軟體版本：9.2.1.349
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：試用版（未註冊會在影片中顯示訊息）
- 檔案大小：158MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
- 官方網站：AVS4YOU
- 軟體下載：Download 下載
軟體操作介面
可直接匯入影片、照片來編輯或從攝影機擷取畫面、錄製電腦螢幕… 等方式輸入
匯入的影片、音樂或照片會先放在「Media Library」裡面，把它拉到下方的時間軸，即可開始使用
支援各種型態的超多過場效果
另外還有一堆相當特別的影片視覺特效可以直接套用
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