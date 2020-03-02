AVS Video Editor v9.2.1 影音剪輯、影片編輯軟體

AVS Video Editor 是個相當簡單易用、適合影音製作新手的影片編輯軟體，提供了多層次的時間軸讓我們匯入各種影片、圖片、字幕、背景音樂、配音音效…等內容，還有數十種相當新穎有趣的轉場效果、影片視覺特效，另外在字幕的部分還提供各種字卡、對話泡泡、字型設計與節日風格…等佈景可以直接套用

使用時，可直接匯入你的影片、從相機攝影機擷取或直接錄製電腦螢幕中的畫面，也可在編輯影片時直接透過麥克風錄音並做些簡單的調整與修改。

整體來說，AVS Video Editor 的操作相當簡單而且實用性很高，非常適合影音剪輯的新手使用雖然目前的版本似乎沒有中文介面了，不過使用方式跟其他類似軟體都差不多，大概按一按都會了只要記得全部弄完後按「Produce…」按鈕匯出影片即可

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： AVS Video Editor

AVS Video Editor 軟體版本： 9.2.1.349

9.2.1.349 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 試用版（未註冊會在影片中顯示訊息）

試用版（未註冊會在影片中顯示訊息） 檔案大小： 158MB

158MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： AVS4YOU

AVS4YOU 軟體下載： Download 下載

軟體操作介面

可直接匯入影片、照片來編輯或從攝影機擷取畫面、錄製電腦螢幕… 等方式輸入

匯入的影片、音樂或照片會先放在「Media Library」裡面，把它拉到下方的時間軸，即可開始使用

支援各種型態的超多過場效果

另外還有一堆相當特別的影片視覺特效可以直接套用