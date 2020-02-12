如何讓 Mac 支援 WebP 圖檔、按「空白鍵」快速預覽（WebpQuickLook）

macOS 的「預覽程式」很方便一些常用格式的文件、圖片都能直接在檔案上按鍵盤空白鍵來快速預覽不用花時間開啟完整的應用程式，

直接點一下就能看到文件或圖片內容。

不過遇到 .webp 格式的圖檔時就有點麻煩因為 Apple 不打算直接支援 WebP 圖檔所以沒法直接在 Finder 的預覽窗格預覽或在桌面、資料夾按空白鍵來快速查看圖檔內容。如果你常常會使用到 WebP 圖檔可以試試看 WebPQuickLook 這個小工具。

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安裝方法很簡單開啟「終端機」視窗貼上並執行指令：

curl -L https://raw.github.com/emin/WebPQuickLook/master/install.sh | sh

 

 

它會自動下載一個名為「WebpQuickLook.tar.gz」的檔案、解壓縮後放在「~/Library/QuickLook/」資料夾內讓電腦重開機或重新登入後你就可以直接在資料夾看到 WebP 圖檔的預覽畫面或按空白鍵快速瀏覽。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：WebPQuickLook
  • 軟體版本：NA
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：104KB
  • 系統支援：macOS
  • 官方網站：Emin Kura
  • 軟體備用下載點：Download 下載

 

如果重開機、登入後出現下面這個警示畫面可以到「設定」→「安全性與隱私權」→「一般」裡面允許未經授權的程式在 macOS 中執行。

最後更新：02-12, 2020 下午 3:31

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