很久之前買了台可以讀銀行晶片金融卡跟記憶卡的多功能讀卡機，不過換裝Windows 7系統之後卻不能正常使用。在「裝置管理員」裡面只看到一個無法正常運作的「eHome Infrared Receiver (USBCIR)」裝置，重新下載、更新驅動程式也沒用，就一直卡在那邊。
問了杰強國際(讀卡機製造商)看有沒有Windows 7版本的驅動程可用式，他們他們回說暫時還沒有，不過後來從Google找到這個解決方法，竟然也順利的解決了。以下簡單的紀錄一下，如果你也有裝J-Power的CX-602讀卡機或其他類似的多合一讀卡機，一樣也在Windows 7遇到驅動程式問題，可以試試看下面方法。
2009/9/17更新：之前詢問過J-Power廠商的客服單位，後來他們也主動提供了Windows 7專用版的驅動程式了，如果你剛好是這讀卡機的使用者，可以從這邊下載Win7版本的硬體驅動程式：Cx-602、CS-623。
實際上，並不是Windows 7不支援這個硬體，我在裝好Win7之後除了電視盒需要另外安裝驅動程式之外，其他主機板、顯示卡等等裝置都可以自動抓到驅動程式並自動安裝好，除了這個J-Power讀卡機一直會顯示錯誤之外。
後來發現，應該是Windows 7系統在處理硬體驅動程式的時候似乎是「辨識錯」裝置了，明明是讀卡機卻把它當成「eHome Infrared Receiver (USBCIR)」紅外線裝置，實際上Windows 7還是有內建這個讀卡機的驅動程式，只要把它換過來就好了。
以下方法應該都可以支援大部分類似晶片的讀卡機裝置，如果你也有遇到類似的狀況，可以試著依照下面的方法設定看看。
設定方法：
第1步 在桌面上或開始功能表中的「電腦」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後再點【管理】。
第2步 開啟「電腦管理」視窗後，請按一下左邊的「裝置管理員」選項，在右邊找到「eHome Infrared Receiver (USBCIR)」這個項目，並在上面按一下滑鼠右鍵，再點【更新驅動程式】。
第3步 接著按一下〔瀏覽電腦上的驅動程式軟體〕這個按鈕。
第4步 再按〔讓我從電腦上的驅動程式清單中挑選〕這個按鈕。
第5步 接著視窗中會顯示兩個可用裝置，請點選下面的「USB Composite Device」再按〔下一步〕。
第6步 出現「Windows 已完成安裝這個裝置的驅動程式軟體」的訊息時，表示電腦已經順利幫你的多合一讀卡機裝好驅動程式囉，以後這個讀卡機便可在Windows 7系統中正常運作囉。
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就是這道光~ 2009的PO文 拯救了2015的小弟
你們好！我在瘋狂賣客裏買了J-POWER DEVICE(OTG)這個讀卡夾，而買回後也有下載app，我手機的規格也符合，但就插入之後閃兩下燈之後就沒反應了！借問我要怎麼做呢？
你好！為什麼我的手機規格都ㄧ樣，也下載了app，但就是不能使用。只有剛插入時燈閃兩下後就沒反應了。
你好！我在瘋狂賣客裡買了你們公司的產品（iPhone雙插頭OTG)這個產品，買回來使用時完全沒有反應，只剛插入之後閃兩下燈就沒反應了！我的手機規格你們產品有支援的！而App我也有下載。
你應該跟他們客服聯繫喔，
http://shop.j-power.com.tw/contactme.aspx
這裡（重灌狂人網站）跟該商品與廠商無關