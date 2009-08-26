很久之前買了台可以讀銀行晶片金融卡跟記憶卡的多功能讀卡機，不過換裝Windows 7系統之後卻不能正常使用。在「裝置管理員」裡面只看到一個無法正常運作的「 eHome Infrared Receiver (USBCIR) 」裝置，重新下載、更新驅動程式也沒用，就一直卡在那邊。

問了杰強國際(讀卡機製造商)看有沒有Windows 7版本的驅動程可用式，他們他們回說暫時還沒有，不過後來從Google找到這個解決方法，竟然也順利的解決了。以下簡單的紀錄一下，如果你也有裝J-Power的CX-602讀卡機或其他類似的多合一讀卡機，一樣也在Windows 7遇到驅動程式問題，可以試試看下面方法。

實際上，並不是Windows 7不支援這個硬體，我在裝好Win7之後除了電視盒需要另外安裝驅動程式之外，其他主機板、顯示卡等等裝置都可以自動抓到驅動程式並自動安裝好，除了這個J-Power讀卡機一直會顯示錯誤之外。

後來發現，應該是Windows 7系統在處理硬體驅動程式的時候似乎是「辨識錯」裝置了，明明是讀卡機卻把它當成「eHome Infrared Receiver (USBCIR)」紅外線裝置， 實際上Windows 7還是有內建這個讀卡機的驅動程式，只要把它換過來就好了 。

以下方法應該都可以支援大部分類似晶片的讀卡機裝置，如果你也有遇到類似的狀況，可以試著依照下面的方法設定看看。

設定方法：

第1步 在桌面上或開始功能表中的「電腦」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後再點【管理】。

第2步 開啟「電腦管理」視窗後，請按一下左邊的「裝置管理員」選項，在右邊找到「eHome Infrared Receiver (USBCIR)」這個項目，並在上面按一下滑鼠右鍵，再點【更新驅動程式】。

第3步 接著按一下〔瀏覽電腦上的驅動程式軟體〕這個按鈕。

第4步 再按〔讓我從電腦上的驅動程式清單中挑選〕這個按鈕。

第5步 接著視窗中會顯示兩個可用裝置，請點選下面的「USB Composite Device」再按〔下一步〕。