2017/5/8 更新：軟體版本更新至v4.5.7.6623 最新版。建議先到控制台完整除舊版程式之後，再重新安裝新版軟體。
CDBurnerXP是個很有名的免費燒錄軟體，除了可以燒錄一般常見的CD、DVD、藍光DVD、將被淘汰的HD-DVD與其他各式光碟規格，還可支援絕大多數IDE、USB、Firewire與SCSI介面的燒錄機。
在燒錄功能方面除了一般資料光碟、音樂CD與光碟複製、對拷功能之外，還可燒錄ISO檔、從光碟製作ISO映像檔，並可將NRG、bin等格式的光碟映像檔轉換成標準的ISO映像檔格式。最重要的是，它操作簡單還支援中文介面，可免費使用於一般家庭與學校、辦公室等環境，不用再花錢買燒錄軟體囉。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：CDBurnerXP
- 軟體版本：4.5.7.6623
- 軟體語言：中文（內建多國語系）
- 軟體性質：免費軟體（適用於家用與商用環境）
- 檔案大小：7.58 MB
- 系統支援：Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10
- 官方網站： http://cdburnerxp.se/
- 軟體下載：按這裡
主要功能：
- 燒錄CD、DVD、藍光DVD、HD-DVD...與其他各式光碟
- 支援絕大多數的IDE、USB、Firewire與SCSI介面的燒錄機
- 燒錄音樂CD（支援無間斷燒錄）
- 燒錄ISO檔或從光碟製作ISO映像檔
- 支援燒錄後的資料驗證功能
- 製作可開機光碟
- 內建包含繁體中文在內的多國語系
- 支援將bin、NRG等光碟映像檔轉換成ISO檔
- 內建簡易的光碟封面編輯、列印功能
- 支援的作業系統：Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/Windows 7
以下文章共分三部份：
CDBurnerXP軟體的安裝畫面：整個都是中文的，安裝過程也會讓我們選擇要安裝的語系，裝好之後也都會是中文介面。
一、將檔案、資料夾燒錄、備份到光碟中
第1步 安裝好CDBurnerXP軟體後，從開始功能表啟動CDBurnerXP燒錄軟體。開啟之後，會有個選單讓我們選擇燒錄工作的類型。如果你要將圖檔、文件或各種資料備份到CD或DVD光碟片中的話，可以按「資料光碟」這個選項，接著再按一下〔確定〕。
第2步 接著，請將空白光碟片放到燒錄機中，然後從上方的資料夾中將你要燒錄的檔案拖拉到下方的預備燒錄區。或者也可以從桌面上或其他資料夾，直接把要燒錄的檔案拖拉到CDBurnerXP軟體視窗中。
第3步 彙整好要燒錄的檔案或資料夾之後，可以從下面綠色的柱狀圖看出目前已經選取了多大空間的檔案，視窗下方也會標示此空白光碟片還剩下多少空間可用，只要不超過可用空間，都可以燒錄進去。確定要燒錄的話，請按一下〔燒錄〕按鈕。
附註：如果你將MP3音樂檔燒錄成音樂CD時，如果不希望每首歌中間有空白（無聲音）的間隔，可以在按下燒錄按鈕之後，點選「建立無間隔光碟」，即可讓燒出來的CD播完一首之後馬上接著播下一首。
第4步 出現「您想要如何燒錄光碟？」的詢問視窗後，請按〔結束光碟〕，即可開始燒錄工作。
如果你的光碟片還有空間可以燒錄其他檔案，而且你日後還想再加燒一些東西進去的話，可以按〔光碟保持開放〕，下次可以從上次結束的位置再燒錄進其他檔案。
第5步 接著會出現一個燒錄進度的視窗，請靜待數分鐘，等燒錄工作100%完成後即可將光碟片取出。
我照你的方式 用了 放進光碟機 還是沒反應 還是筆電不能燒錄 我有用這個程式 還是電腦要有內建燒錄的功能才能用
要燒錄要確定自己的光碟機是否是燒錄機燒錄機的話在外觀基本上會寫上Recorder或類似字樣 若不是則會顯示ROM 或是在桌面或左下角開始的”電腦”上按右鍵->管理->裝置管理員裡面找光碟機的資訊
我重新再安裝一次就有中文了@@”
(打擾您了!! 謝謝版主分享^^)