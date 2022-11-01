Stellarium v1.1.1 星空、星座…天文星圖觀測軟體

2022/11/1 更新：軟體版本更新至 v1.1.1 最新版。Stellarium 觀星軟體提供 Windows, macOS, Linux 與 iPhone, Android 及網頁版等全平臺，免費下載使用。

Stellarium 是一個開放原始碼的免費星圖軟體，收錄超過60萬顆星體資訊，包含各種星座、星雲與真實銀河效果，以擬真化的方式模擬出在野外觀測星空的大氣、光線變化與日出、日落、流星、星光閃爍、日蝕、月蝕...等模擬畫面。

安裝好 Stellarium 軟體之後，，

我們可以直接在電腦中用滑鼠移動星空的方位與觀測的角度，尋找你要的星座或星體，還可直接用滑鼠滾輪來拉近、放大檢視畫面，讓我們更詳細的觀察各種星體、星座與各種天文資訊。更重要的是他是內建中文語系的免費軟體，對於天文迷來說應該是個相當難得的寶貴資源。

當我們在Stellarium軟體中用滑鼠左鍵選取了一顆星星、星系、星雲或星座之後，畫面的左上角會依照不同項目詳細標示出星等、赤經/赤緯、時角、方位角、光譜型、距離與視差...等等各式資訊。





我們還可直接點選視窗下方的工具列，即時切換、顯示星座圖、星座連線、星雲、赤道座標、地平座標、行星標示與地面圖…等等項目，讓我們可以依照實際需求檢視各種星體與天文資訊。此外還可直接下載星表更新檔，讓我們免費取得更多行星與星圖資料。

一、將軟體切換成中文語系

第1步 安裝好Stellarium軟體並啟動之後，將滑鼠指標移動到畫面最左邊之後，會自動出現一個設定工具列，請按一下〔Configuration Window〕圖示或按鍵盤的〔F2〕快速鍵開啟設定視窗。

然後在設定視窗的「Main」頁面中的「Program language」下拉選單點選【中文、汉语、漢語(Taiwan)】這個選項，設定好之後再按一下〔Save settings〕按鈕，即可將軟體介面更換成繁體中文語系。

注意，雖然可以將Stellarium軟體切換成中文語系，可能是中文化工作還在努力進行中，所以部份項目的中文名稱無法正常顯示，如果出現奇怪的方框而無文字，請先切換成英文介面來瀏覽。感謝中文化人員的辛勞。



第2步 切換成中文語系之後，軟體的選單、介面與部份星體名稱，都可以用中文來顯示，方便大家瀏覽、操作。 如下圖，當我們點選某個星體之後，視窗左上角會詳細列出該星體的各種資訊。