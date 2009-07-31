很久之前曾經介紹過一個微軟的小程式「ClearType Tuner」，可以讓我們調整Windows系統的文字在LCD螢幕上的呈現方式，讓我們自行選擇習慣習慣、適合閱讀的字體粗細、明暗與平滑度...等等屬性。
現在，這樣的功能已經內建在Windows 7裡面囉，如果你覺得電腦的字體不是很好辨識的話，可以試試看用下面的方法調整一下粗細、明暗度等屬性，讓字體看起來更舒服些。
設定方法：
第1步 按一下左下角的視窗圖示、開啟開始選單，在搜尋框輸入「cttune.exe」或「ClearType」，然後再按下〔Enter〕按鍵，執行ClearType文字調整工具。
第2步 或者也可以從開始選單按一下〔控制台〕，開啟控制台視窗之後，再按一下〔外觀及個人化〕。
第3步 接著在「字型」欄位中按一下〔調整 ClearType 文字〕，啟動ClearType文字調整工具。
第4步 啟動ClearType文字調整工具之後，請勾選「開啟 ClearType」，再按〔下一步〕。
第5步 接著請依照你自己的閱讀習慣，點選畫面中你比較看得慣的文字範例。總共會有4個步驟，請分別點選最佳顯示模式再按〔下一步〕按鈕，即可設定完成。
延伸閱讀：
調過後有差嗎? 感覺不出來
Clear Type 開了. 眼睛看了很痛苦.
霧霧的雖然比較好看，但也更耗眼力。
尤其在粗體字的顯示，不像細明體那樣容易察覺@_#
實用與美觀則一，我會選擇實用。
不知道怎麼算郵件地址ㄚ！可以幫我算嗎？Chrome 電腦版Google
現在已經到win7的世界拉 囧…
都用xp
連v還沒用到
就到w7拉 orz
現在已經到win7的世界拉 囧…
都用xp
連v還沒用到
就到w7拉 orz
這我早就知道了
我是win7小白
從7000一直試用到7600
嗯，這個介面看起來很像Acrobat PDF閱讀器的選擇畫面呢。個人還是覺得日本網友所開發的GDI++，這個使用Linux繪字核心寫成的軟體，不但可以調整的選項更多，字型顯示也更好看。不來恩兄能否也寫一篇介紹給大家呢？
GDI比較強啦XD
GDI真的比這個強太多了，GDI調出來的畫面跟MAC沒兩樣。
GDI+1
布萊恩大大~~~~
奇怪，我沒有調整 ClearType 文字的選項ㄟ
我的也没有，只有一个“安装和删除字体”。
布萊恩用的是Windows7正式版吧，所以才有那選項，正式版真的好很多:D
你好嗎？不來恩，我很喜歡你的網站,因為有很多电腦資料，應有盡有。
而且容易明白，簡潔和有系统。
^0^
nice day !!