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Windows 7小技巧： ClearType 文字調整工具，讓 LCD 字型更好看！

很久之前曾經介紹過一個微軟的小程式「ClearType Tuner」，可以讓我們調整Windows系統的文字在LCD螢幕上的呈現方式，讓我們自行選擇習慣習慣、適合閱讀的字體粗細、明暗與平滑度...等等屬性。

現在，這樣的功能已經內建在Windows 7裡面囉，如果你覺得電腦的字體不是很好辨識的話，可以試試看用下面的方法調整一下粗細、明暗度等屬性，讓字體看起來更舒服些。

設定方法：

第1步  按一下左下角的視窗圖示、開啟開始選單，在搜尋框輸入「cttune.exe」或「ClearType」，然後再按下〔Enter〕按鍵，執行ClearType文字調整工具。

01-ClearType文字調整工具

 

第2步  或者也可以從開始選單按一下〔控制台〕，開啟控制台視窗之後，再按一下〔外觀及個人化〕。

02-ClearType文字調整工具

 

第3步  接著在「字型」欄位中按一下〔調整 ClearType 文字〕，啟動ClearType文字調整工具。

03-ClearType文字調整工具

 

第4步  啟動ClearType文字調整工具之後，請勾選「開啟 ClearType」，再按〔下一步〕。

04-ClearType文字調整工具

 

第5步  接著請依照你自己的閱讀習慣，點選畫面中你比較看得慣的文字範例。總共會有4個步驟，請分別點選最佳顯示模式再按〔下一步〕按鈕，即可設定完成。

05-ClearType文字調整工具

 

延伸閱讀：

  1. ClearType Tuner 讓LCD字體更好看！ （微軟 PowerToy 小工具）
  2. AMP Font Viewer v3.85 免費字型預覽、管理軟體
  3. Hawkeye Font Browser瀏覽電腦中已安裝的字型
  4. Windows 7小技巧：將常用軟體、資料夾或網站，「釘」到工作列、快速取用！
  5. Windows 7小技巧：改良過的「系統列」圖示排列功能

 

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  1. 哈哈 說道：
    09-21, 2010 at 下午 10:00.58

    調過後有差嗎? 感覺不出來

    回覆
  2. 訪客 說道：
    07-19, 2010 at 下午 3:07.16

    Clear Type 開了. 眼睛看了很痛苦.

    回覆
  3. Goodgo 說道：
    08-04, 2009 at 上午 4:16.06

    霧霧的雖然比較好看，但也更耗眼力。
    尤其在粗體字的顯示，不像細明體那樣容易察覺@_#

    實用與美觀則一，我會選擇實用。

    回覆
  4. 路人 說道：
    08-02, 2009 at 下午 5:26.51

    現在已經到win7的世界拉 囧…
    都用xp
    連v還沒用到
    就到w7拉 orz

    回覆
  5. 訪客 說道：
    08-02, 2009 at 下午 5:26.25

    現在已經到win7的世界拉 囧…
    都用xp
    連v還沒用到
    就到w7拉 orz

    回覆
  6. dick 說道：
    08-01, 2009 at 下午 7:40.20

    這我早就知道了
    我是win7小白
    從7000一直試用到7600

    回覆
  7. JC 說道：
    08-01, 2009 at 下午 4:59.29

    嗯，這個介面看起來很像Acrobat PDF閱讀器的選擇畫面呢。個人還是覺得日本網友所開發的GDI++，這個使用Linux繪字核心寫成的軟體，不但可以調整的選項更多，字型顯示也更好看。不來恩兄能否也寫一篇介紹給大家呢？

    回覆
  8. 訪客 說道：
    07-31, 2009 at 下午 9:00.56

    GDI比較強啦XD

    回覆
  9. czyangshoo 說道：
    07-31, 2009 at 下午 4:12.38

    奇怪，我沒有調整 ClearType 文字的選項ㄟ

    回覆
  10. heidi 說道：
    07-31, 2009 at 下午 3:39.37

    你好嗎？不來恩，我很喜歡你的網站,因為有很多电腦資料，應有盡有。

    而且容易明白，簡潔和有系统。

    ^0^

    nice day !!

    回覆

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