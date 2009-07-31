很久之前曾經介紹過一個微軟的小程式「ClearType Tuner」，可以讓我們調整Windows系統的文字在LCD螢幕上的呈現方式，讓我們自行選擇習慣習慣、適合閱讀的字體粗細、明暗與平滑度...等等屬性。

現在，這樣的功能已經內建在Windows 7裡面囉，如果你覺得電腦的字體不是很好辨識的話，可以試試看用下面的方法調整一下粗細、明暗度等屬性，讓字體看起來更舒服些。

設定方法：

第1步 按一下左下角的視窗圖示、開啟開始選單，在搜尋框輸入「cttune.exe」或「ClearType」，然後再按下〔Enter〕按鍵，執行ClearType文字調整工具。

第2步 或者也可以從開始選單按一下〔控制台〕，開啟控制台視窗之後，再按一下〔外觀及個人化〕。

第3步 接著在「字型」欄位中按一下〔調整 ClearType 文字〕，啟動ClearType文字調整工具。

第4步 啟動ClearType文字調整工具之後，請勾選「開啟 ClearType」，再按〔下一步〕。