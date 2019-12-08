MultiClipBoardSlots v1.59 擴充！ 10組系統剪貼簿同時複製貼上

在一般情況下 Windows 電腦的系統剪貼簿預設就會只有一組當我們複製了新的資料後，

之前的內容就會被覆蓋掉、不見了。如果在編輯文章時有些暫時要用的內容有好幾筆（譬如說人名、數字、圖表…等）大概就要先儲存在其他記事本或文件中等要用的時候再複製、貼上一次。

而 MultiClipBoardSlots 這個小軟體就提供了另外一種操作方式它可以將系統剪貼簿擴充到最多10組透過不同鍵盤快速鍵同時複製/貼上不同文字、表格、圖像…等內容只要你記得住哪個快速鍵代表了哪一筆資料在編輯時就能大大提升編輯速度與工作項效率。

MultiClipBoardSlots 提供了最多10組不同的系統剪貼簿功能每一組剪貼簿都可以自訂不同的複製、貼上快速鍵可自己選擇好按且容易記得住的按鍵組合譬如說第一組是「Ctrl」+「1」複製、「Alt」+「1」貼上第二組就是「Ctrl」+「2」複製、「Alt」+「2」貼上好記也好操作。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： MultiClipBoardSlots

MultiClipBoardSlots 軟體版本： 1.59

1.59 軟體語言： 繁體中文、英文….等多國語言

繁體中文、英文….等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 169KB

169KB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： SoftwareOK

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軟體操作界面：