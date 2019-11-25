[免費] DaVinci Resolve v16 達文西專業影片剪接、編輯軟體
DaVinci Resolve 是一個整合 8K 影片編輯、校色調色、視覺特效、混音… 等功能的專業剪輯軟體算是能媲美 Adobe Premiere 的專業影音剪輯工具。整個操作界面在媒體素材的分類管理、剪輯、視覺特效合成、3D、字幕、混音後製、輸出… 等流程的高度整合與應用都相當令人滿意。
目前提供免費版 DaVinci Resolve 跟 DaVinci Resolve Studio 付費專業版（還另有一堆專用的硬體設備），
DaVinci Resolve 算是比較專業的工具如果你想邁入影音剪輯、電影後製的專業領域可以下載來努力學學看。如果你是新手或只有簡單處理影音內容的需求建議可以改用 Windows Movie Maker、Icecream Video Editor 或 Shotcut 等比較初階的免費軟體。
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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：DaVinci Resolve 免費版
- 軟體版本：16.1.1
- 軟體語言：英文、日文、簡體中文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體 （另有付費 DaVinci Resolve Studio 專業版）
- 檔案大小：1.3GB
- 系統支援：Windows 10, macOS, Lunux
- 官方網站：Blackmagic Design
- 軟體下載：Download 下載
DaVinci Resolve 操作界面