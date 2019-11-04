FastCopy v3.8.5 超倍速！大量檔案超快速複製/備份工具（繁體中文版，比 TeraCopy 更快）

重灌電腦時最煩的就是資料備份問題尤其在舊硬碟轉移到新硬碟時那種幾百 GB、幾 TB 以上大大小小數不清的文件、相片…等搞不好睡一覺醒來還不一定能複製得完。這時候你需要的就是 FastCopy 這個軟體，

協助我們加快檔案複製、轉移的速度。

FastCopy 是網路上普遍推崇速度最快的超大量檔案複製、備份工具透過多執行緒（Multi-thread）的讀取/寫入/校驗與 Overlapped I/O, Direct I/O… 等機制自訂 Buffer 暫存空間的大小並針對磁碟讀寫的快取做調整讓整個檔案的複製與移動速度更加快速、有效率。此外可支援超長的 UNICODE 檔名對於不同語系的檔案名稱也能正常處理與篩選過濾。

儘管有些人對於這類有一點點兇猛（如果你會調設定的話可以很暴力）的磁碟讀寫工具有些顧慮如果還是有全硬碟備份或重灌前後的大量複製、搬移檔案…等需求的話偶爾用用是絕對不會有什麼問題的。

繼續閱讀

使用方法：

第1步 開啟 FastCopy 視窗後先點「Source」按鈕選取你要複製的檔案、資料夾點「DestDir」設定複製到哪裡去（目的地）。

或者直接將檔案或資料夾拉到「Source」或「DestDir」方框中然後按一下「Listing」按鈕統計一下看有多少檔案、總容量多少視窗下方也會列出全部檔案清單。



第2步 勾選下方的「Filter」可設定要包含或排除哪些關鍵字的檔案。



第3步 如果遇到重名的檔案會依照你指定的方式處理…

Diff (No Overwrite)：不覆蓋檔名相同的內容

Diff (Size/date)：如果檔案大小與日期不同則保留（預設選項）

Diff (Newer)：如果名稱相同保留較新的檔案。

Copy (Overwrite)：複製並覆蓋全部相同名稱的檔案。

Sync (Size/date)：複製大小不同、日期不同或原本不存在的檔案並刪除目標資料夾中不存在於原始資料夾的內容。

Move (Overwrite)：複製/覆蓋所有檔案並刪除全部原始檔案

Delete：強制刪除所有檔案/資料夾



第4步 按下「Excute」按鈕即可開始複製。

其他設定…