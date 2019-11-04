DirPrintOK v3.55 檔案清單、資料夾目錄製作工具

當你想把硬碟中的檔案、資料夾做個清單的時候該怎麼做呢？一個一個複製貼上或拍下螢幕畫面嗎？檔案少的話也許還可以這樣做如果檔案超多、資料夾有好幾層… 多到一個畫面也顯示不了的話這時候就應該改用其他比較有快速、有效率的工具來篩選、匯出檔案清單。

DirPrintOK 提供一個相當實用的操作介面讓我們篩選、過濾你要的檔案，

使用起來就像一般檔案總管那樣不過多了一些篩選工具我們可以自訂關鍵字來包含或排除特定檔名或檔案類型此外還提供樹狀清單、篩選模式與主控台（DOS模式）等方式來列出你要的檔案亦可任意調整要顯示的欄位留下有必要、相關的資訊就好。

全部弄好之後只要按一下匯出即可將指定目錄下的全部檔案、資料夾

名稱與清單匯出成 TXT 純文字檔、HTML 網頁檔或 CSV, XLS, DOC.. 等不同格式、不同用途的檔案。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： DirPrintOK

DirPrintOK 軟體版本： 3.5.5

3.5.5 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言

繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 686 KB

686 KB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： SoftwareOK

SoftwareOK 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 第一次啟動 DirPrintOK 軟體時會先讓我們選擇操作介面的語言選好之後按「OK」就可以開始使用。



第2步 開啟主視窗後我們可以從左邊的目錄找到你要的資料夾並透過篩選功能來過濾你要的檔案。



第3步 整理好之後按「檔案」→「匯出」即可將目前看到的檔案及資料夾名稱匯出成一個清單。



第4步 主控台模式…



第5步 另外也可將 DirPrintOK 的功能整合到 Windows 系統的滑鼠右鍵選單中隨時在你要彙整清單的資料夾上按一下滑鼠右鍵即可快速製作檔案清單。