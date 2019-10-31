[免費] Moo0 Mp3 Converter v1.38 音樂轉檔軟體（中文版）

很多時候我們用手機或其他裝置錄音或編輯好的音樂檔可能不是一般常見的檔案格式如果你擔心其他人不知道用什麼軟體來開的話也許會需要先把檔案轉成 MP3, AAC 或其他比較常見的格式。如果有需要幫聲音檔轉成其他各種格式，

可以使用本文介紹的這個最簡單易用的轉檔軟體 Moo0 Mp3 Converter。

Moo0 Mp3 Converter 可支援 3GP, 3GP (AAC), 3G2, 3G2 (AAC), AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, AU (a-Law), AU (u-Law), FLAC, M4A, M4A (ALAC), MMF, MOV, MP2, MP3, MP4, OGG, OGG (FLAC), RA, RM, WAV, WAV (ADPCM IMA), WAV (ADPCM Microsoft), WAV (ADPCM Yamaha), WAV (GSM), WMA, PCM (Little-Endian), PCM (Big-Endian), PCM (a-Law), PCM (u-Law)… 等各種常見音樂檔格式不管是有損或無損規格或編碼都可以直接拉到視窗中、快速完成。

除此之外Moo0 Mp3 Converter 還提供了一個音量調整功能如果原始聲音檔的音量太小聲最高可以調整到 110%~300%如果要調小聲也可以設定成 90%~10%。如果你要處理的檔案很多的話一樣都把全部檔案都拉到視窗中即可批次、多檔案自動處理。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Moo0 Mp3 Converter

Moo0 Mp3 Converter 軟體版本： 1.38

1.38 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言

繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體（商業使用須任意捐款取得許可）

免費軟體（商業使用須任意捐款取得許可） 檔案大小： 22.4 MB

22.4 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： Moo0

Moo0 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 轉檔方法很簡單直接把音樂檔拉到 Moo0 Mp3 Converter 視窗中即可轉檔完成後會以不同檔名儲存在同一個資料夾或其他你指定的位置。



第2步 轉檔前可以自選要轉成哪個格式。



第3步 點一下「進階選項」按鈕還有幾個簡單的音質選項可以調整。