當我們收到英文、日文或其他語言的Email郵件時，如果看不懂裡面寫啥的話該怎麼辦呢？首先我們可以去翻字典、安裝翻譯軟體一個字一個字查，或者啟用Gmail Labs研究室所提供的最新「自動翻譯」套件，來幫我們將整封Email郵件中的外國語言文字翻譯成中文或其他指定的語言（包含繁簡互轉）。

「翻譯郵件」這功能是Gmail Labs研究室所推出的「測試版」功能，他的翻譯效果跟Google翻譯工具一樣（爛），雖然機器翻譯還是沒有專業翻譯來得正確、通順，不過對於完全沒有基礎的外語來說（法文、德文之類的），還是多少有點幫助。如果你偶而會收到外國寄來的郵件，怕自己外語能力不夠好而誤會來信者的意思，可以先讓Google幫你自動翻譯一下，相互對照、解讀看看。

啟用「翻譯郵件」功能，按一下自動翻譯

第1步 開啟Gmail網頁，按一下右上角的「設定」再點選〔研究室〕，或直接按一下右上角的綠色瓶子。如果你的Gmail信箱沒有出現〔研究室〕的功能，請再與Google聯繫讓他們處理。

第2步 捲動頁面到下方找到「翻譯郵件」功能，點選右邊的「啟用」然後再按一下頁面最下方的〔儲存變更〕按鈕。

第3步 啟用「翻譯郵件」功能後，當我們在瀏覽Email信件時，如果看到不熟悉的語言，可以按一下上面的「郵件譯文語言：中文（繁體）」，讓Google自動幫我們翻譯郵件內容。（範例圖中以不同顏色標示三種不同語言）

第4步 大約不到一兩秒的時間，原本一堆外國語言便可自動幫我們翻譯成指定的繁體中文，連郵件上方的日文標題也都另外用中文翻譯了。如果郵件中同時包含多種不同的語言，一樣可以一次翻譯成中文。