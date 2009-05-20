當我們收到英文、日文或其他語言的Email郵件時，如果看不懂裡面寫啥的話該怎麼辦呢？首先我們可以去翻字典、安裝翻譯軟體一個字一個字查，或者啟用Gmail Labs研究室所提供的最新「自動翻譯」套件，來幫我們將整封Email郵件中的外國語言文字翻譯成中文或其他指定的語言（包含繁簡互轉）。
「翻譯郵件」這功能是Gmail Labs研究室所推出的「測試版」功能，他的翻譯效果跟Google翻譯工具一樣（爛），雖然機器翻譯還是沒有專業翻譯來得正確、通順，不過對於完全沒有基礎的外語來說（法文、德文之類的），還是多少有點幫助。如果你偶而會收到外國寄來的郵件，怕自己外語能力不夠好而誤會來信者的意思，可以先讓Google幫你自動翻譯一下，相互對照、解讀看看。
啟用「翻譯郵件」功能，按一下自動翻譯
第1步 開啟Gmail網頁，按一下右上角的「設定」再點選〔研究室〕，或直接按一下右上角的綠色瓶子。如果你的Gmail信箱沒有出現〔研究室〕的功能，請再與Google聯繫讓他們處理。
第2步 捲動頁面到下方找到「翻譯郵件」功能，點選右邊的「啟用」然後再按一下頁面最下方的〔儲存變更〕按鈕。
第3步 啟用「翻譯郵件」功能後，當我們在瀏覽Email信件時，如果看到不熟悉的語言，可以按一下上面的「郵件譯文語言：中文（繁體）」，讓Google自動幫我們翻譯郵件內容。（範例圖中以不同顏色標示三種不同語言）
第4步 大約不到一兩秒的時間，原本一堆外國語言便可自動幫我們翻譯成指定的繁體中文，連郵件上方的日文標題也都另外用中文翻譯了。如果郵件中同時包含多種不同的語言，一樣可以一次翻譯成中文。
第5步 如果你想調整翻譯後的語言類型，可以到設定頁面中點選「預設翻譯語言」。另外Google還提供了「音譯」功能，可以讓我們用英文字輸入後自動轉成印度文之類的文字。也許以後在Gmail寫信就可以不用安裝中文輸入法，直接打拼音就能自動轉成中文了？（也許啦）
延伸閱讀：
我的gmail没有研究室”
http://winchester.craigslist.org/
畄言回响
想要下載來看看^^
不好意思想向您請教一下 剛剛發現我的gmail信箱發生與許多yahoo信箱使用者碰到相同的困擾 就是會自動向通訊錄中所有人發出病毒信 有點訝異 因為敝人對防毒還蠻注重的 而且也覺得很丟臉 因為敝人工作的關係 理論上不應該發生這種錯誤 敝人不會點選信件中的連結 附件不管檔案類型也都幾乎沒有開啟 然後還發現通訊錄已經遭全部刪除 不知道是否最近有聽說gmail使用者會碰到同樣情況 另外 這種病毒該怎麼解呢 非常感謝 打擾了
翻譯喔，我現在也在做…那真的是某種很痛苦的過程…
我大概一小時翻個十幾句吧？約為兩三百個單字量，而且也說不上高品質。
所以說，有自動翻譯功能真的就不錯了。
感恩分享…..
^^
不錯的工具 ~~ 有得用就很好啦 ~~
呵呵