作者：,     
相關文章...
Google Chrome 瀏覽器 v56.0.2914.3 開發版、v54.0...
如何用 Gmail 收發 Yahoo! 奇摩信箱的 Email 郵件？（用 Gm...
bing.com 微軟新一代搜尋引擎，還沒推出就輸了！...
Google Docs「網路問卷調查表」服務，3分鐘做出精美問卷表單！...
開機 7 秒的 Google Chrome OS 作業系統，搶先體驗！...
問別人之前，請先 Google 一下！...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. decheng chen 說道：
    01-20, 2017 at 上午 6:29.33

    我的gmail没有研究室”

    回覆
  4. JAY 說道：
    09-01, 2009 at 下午 5:25.17

    想要下載來看看^^

    回覆
  5. 螺絲 說道：
    05-28, 2009 at 上午 4:05.53

    不好意思想向您請教一下 剛剛發現我的gmail信箱發生與許多yahoo信箱使用者碰到相同的困擾 就是會自動向通訊錄中所有人發出病毒信 有點訝異 因為敝人對防毒還蠻注重的 而且也覺得很丟臉 因為敝人工作的關係 理論上不應該發生這種錯誤 敝人不會點選信件中的連結 附件不管檔案類型也都幾乎沒有開啟 然後還發現通訊錄已經遭全部刪除 不知道是否最近有聽說gmail使用者會碰到同樣情況 另外 這種病毒該怎麼解呢 非常感謝 打擾了

    回覆
  6. 說道：
    05-23, 2009 at 下午 10:34.18

    翻譯喔，我現在也在做…那真的是某種很痛苦的過程…
    我大概一小時翻個十幾句吧？約為兩三百個單字量，而且也說不上高品質。

    所以說，有自動翻譯功能真的就不錯了。

    回覆
  7. 關鍵字 說道：
    05-21, 2009 at 下午 9:45.05

    感恩分享…..

    ^^

    回覆
  8. 資訊藝術家 說道：
    05-21, 2009 at 下午 8:00.33

    不錯的工具 ~~ 有得用就很好啦 ~~

    呵呵

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 