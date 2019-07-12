「Zipl.ink」一鍵產生 QR Code 快速從電腦傳送連結到手機！

在電腦上看到一些網頁想傳送到手機時通常你會怎麼做？其實最快的方法就是將網址貼到 FB messenger 或 LINE 電腦版之類的好友聊天視窗裡這樣就能打開手機的聊天室直接點擊使用，

但總是可能會有一些不方便這樣轉貼的內容而且經常這樣做也會有點打擾到好友的感覺。

如果你常常會需要從電腦將連結傳到手機建議乾脆就來使用「Zipl.ink」這個網站提供的服務吧！它是一個可快速傳送連結到手機的線上工具只要將其提供的按鈕拖曳到瀏覽器的書籤列上之後需要傳送網址時直接在該網頁畫面中按下書籤列上的按鈕就能自動產生 QR Code再用手機掃描就能快速取得了。

而且網頁還會將曾經轉換過的網址記錄在「My Ziplinks」裡隨時需要都可以再次取用 QR Code非常方便哦！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後將畫面中的「綠色按鈕」拖曳到書籤列上。

第2步 之後需要將網址傳到手機的時候只要點擊書籤列上的「Zip the link!」按鈕就會自動生成一個 QR Code。用手機的 QR Code 掃描器或是相機有自帶 QR Code 掃描功能就可以直接掃條碼在手機端打開網頁。

第3步 所有曾經轉換過的網址都會被存放在「My Ziplinks」裡在網頁右上角可找到「My Ziplinks」的連結。