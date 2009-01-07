「消費券」發放地點查詢網站

終於，感覺好像吵了大半年的「消費券」就快要到發放時間了，剛剛看到噗友分享了一個內政部的網站，上面提供了一個消費券發放地點的查詢功能，除了可依照戶籍地址的鄰里來查詢你的消費券領取時間地點外，下面還提供了1/18之後的「第二階段」領取時間地點，也就是去哪個郵局領。當然還有一些法規說明、使用說明…等等相關資料，，

雖然還沒收到單子，不過還是可以先查一查解解癮。

其實這地點也沒啥好查的，看起來應該就是在原本你投票的地點，不過很多人如果還沒投票過或剛好搬新家之類的不知道去哪領的話，就可以從下面網站去查查看。

網站名稱： 中華民國內政部 振興經濟消費券發放專屬網站

中華民國內政部 振興經濟消費券發放專屬網站 網站網址： http://3600.moi.gov.tw/

http://3600.moi.gov.tw/ 委託他人領取委託書：按這裡下載 （領取時需攜帶委託人身份證、印章）

對於少數在北部或出門在外工作的遊子來說，1/18可能沒法回戶籍地領取，因為得要隔週才會放年假，所以只能選擇「第二階段」的領取時間（98年2月7日至98年4月30日），去網頁上指定的郵局領取囉。

如果要委託家人代領的話，就得等通知單來，在通知單裡的委託書上簽名、蓋章，讓家人幫忙領，或者從上面網站下載委託書印出來、填一填給家人代領。