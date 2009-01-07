「消費券」發放地點查詢網站

終於，感覺好像吵了大半年的「消費券」就快要到發放時間了，剛剛看到噗友分享了一個內政部的網站，上面提供了一個消費券發放地點的查詢功能，除了可依照戶籍地址的鄰里來查詢你的消費券領取時間地點外，下面還提供了1/18之後的「第二階段」領取時間地點，也就是去哪個郵局領。當然還有一些法規說明、使用說明…等等相關資料，，

雖然還沒收到單子，不過還是可以先查一查解解癮。

其實這地點也沒啥好查的，看起來應該就是在原本你投票的地點，不過很多人如果還沒投票過或剛好搬新家之類的不知道去哪領的話，就可以從下面網站去查查看。

  • 網站名稱：中華民國內政部 振興經濟消費券發放專屬網站
  • 網站網址：http://3600.moi.gov.tw/
  • 委託他人領取委託書：按這裡下載 （領取時需攜帶委託人身份證、印章）

對於少數在北部或出門在外工作的遊子來說，1/18可能沒法回戶籍地領取，因為得要隔週才會放年假，所以只能選擇「第二階段」的領取時間（98年2月7日至98年4月30日），去網頁上指定的郵局領取囉。

如果要委託家人代領的話，就得等通知單來，在通知單裡的委託書上簽名、蓋章，讓家人幫忙領，或者從上面網站下載委託書印出來、填一填給家人代領。

18-32-14 

 

延伸閱讀：3600元的「消費券」可以買什麼、做什麼？

最後更新：08-17, 2013 上午 6:04

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kjbrian

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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訪客留言：

12 Replies to “「消費券」發放地點查詢網站”

  5. 話說這查詢郵局的部分也應該用文字引導一下吧 ! 如果不是看了不來恩這種”先覺”的指引，誰知道那個寫著”全民消費拼經濟，齊心協力愛台灣”的大扁額竟然還可以變身…

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  6. 歹勢，眼睛太大粒了，竟然沒看到您有標示出網頁下面那個名為”郵局”的東東…^^”

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  7. “上面提供了一個消費券發放地點的查詢功能，除了可依照戶籍地址的鄰里來查詢你的消費券領取時間地點外，下面還提供了1/18之後的「第二階段」領取時間地點，也就是去哪個郵局領。”

    請問不大，那個”下面”是在哪裡 ? 我怎麼找不到可以查郵局的地方 ?

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  12. 我给firefox3.0.5安装chromifox和the rechrome，后不管是选择personal menu、tiny menu 1.4.9、compact menu2、tiny menu等效果都不是很好。
    compact menu2：会在导航栏和标签栏之间留一段空白。
    请问你的组合是什么呢？

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