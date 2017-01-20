2017/1/21 版本更新：軟體版本更新至 2017 最新繁體中文版。

Acronis True Image是一套跟Norton Ghost很像的備份、還原軟體，他可以幫我們備份整個硬碟、整個分割區或者整個Windows作業系統與完整的電腦設定、應用程式…等，雖然目前只有英文版介面，不過操作起來相當簡單而且執行效能也很好。

而最近Acronis也推出了True Image Home 2010的版本，已經可以完整支援最新版的Windows 7作業系統，還提供了免費2GB的線上備份服務，強化排程備份工具...等等新功能，並補強了許多原有的功能與介面，Acronis的愛用者可以下載來試試看。

Acronis True Image這類軟體最常用到的時機就是剛安裝好Windows的時候先備份下來，等哪天系統被玩壞了、病毒入侵或其他原因被搞爛了，可以直接用Acronis光碟開機將它還原回剛安裝好的狀態。比起Windows內建的系統還原功能來說，平常可以不用耗費電腦資源作監控或浪費額外空間作還原點，只把整個系統作最完整的、最不受干擾的獨立備份。備份好之後，就算整個電腦被搞到無法開機，還是可以使用Acronis或其他開機光碟開機來作還原，不用擔心Windows進不去而無法執行還原工作。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Acronis True Image 2017

Acronis True Image 2017 軟體版本： 2017 (v20.0.0.5554)

2017 (v20.0.0.5554) 軟體語言： 繁體中文版

繁體中文版 軟體性質： 30天試用版（全功能，輸入序號時可直接跳過）

30天試用版（全功能，輸入序號時可直接跳過） 檔案大小： 492 MB

492 MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Android, iPhone

Windows, Mac OS X, Android, iPhone 官方網站： http://www.acronis.com/

http://www.acronis.com/ 軟體下載： 按這裡

軟體操作介面：

第1步 這是True Image軟體的主視窗，視窗左邊用不同分頁的方式將幾個主要的功能分類放好。

第2步 「Backup」選單裡面有個「Online Backup login」功能，可以讓我們將電腦中的檔案備份到Acronis提供的網路伺服器，異地備份更簡單、更方便。

第3步 安裝好軟體後會自動搜尋影碟中的「.tib」備份檔，並將它依照不同的系統版本分類放好，方便我們進行快速備份工作。

在備份檔上面按一下滑鼠右鍵，除了可執行還原工作之外，還可直接瀏覽、取用備份檔中的檔案，或將.tib備份檔轉換成虛擬磁碟機，或直接在目前電腦中掛載成一般磁碟機來使用。

第4步 加強版的任務管理功能。

第5步 各類備份、管理工具。

第6步 「Acronis Media Builder」工具可幫我們製作Acronis開機光碟、USB開機隨身碟、軟碟片或ISO映像檔，製作好的開機光碟裡面包含了常見的USB、PC CARD與SCSI硬體驅動程式，可適用於絕大多數的硬體環境。用開機光碟開機後，可直接執行電腦備份或還原工作。