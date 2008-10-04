「嘸蝦米」輸入法在歷經發明人劉重次先生逝世與其他波折之後，終於在最近推出7.0最新版本軟體囉！目前嘸蝦米輸入法軟體可支援包含32位元與64位元的Windows 2000/XP/Vista等作業系統，另外也可支援Mac OSX 10.4.x電腦，聽說還有Windows Mobile跟iPhone手機的相容版本，應用相當廣泛。如果你也是嘸蝦米輸入法的愛用者，可以試試看這個7.0最新版本。

想當初我也曾想過要學嘸蝦米，不過可能因為事情太多而且中注音輸入法的毒太深了，每次切換成嘸蝦米輸入法就開始發呆，後來不了了之，不過還是對這個輸入法蠻有期待的，也許哪一天等我突然改得掉舊習慣，也可換用嘸蝦米來打字。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：嘸蝦米輸入法

軟體版本：7.0

軟體語言：繁體中文 /簡體中文版

軟體性質：試用版軟體(試用期限至 2014/10/1)

檔案大小：189KB

系統支援：Windows, Mac OS X

官方網站：http://boshiamy.com/

官方部落格：嘸蝦米輸入法BLOG

軟體下載：按這裡

附註說明：嘸蝦米輸入法試用版在安裝後僅能打的出常用字約六千個字，判斷某個字是否能用試用版打的出來，您可以至線上資源的線上查碼程式進行查詢得知。 （所以...得花錢去買正式版才能正常用囉）

嘸蝦米輸入法 7.0新增功能： （轉貼自軟體說明手冊） 更人性化的使用者介面及功能表選單。 新的「注音查詢」功能，讓你更方便查詢嘸蝦米碼。 全新功能「蝦米符號表」。 方便的「查碼程式」。 強化的「加字加詞」功能。(完整支援 Unicode 至 ExtB) 可個人化的加字加詞檔。 「輸入時提示拆碼」功能。 新增 Shift 單鍵切換中英文輸入狀態的功能。 可以調整嘸蝦米至輸入法第一順位。 可以使用 Shift 來輸入下排符號（推薦筆記型電腦使用者，開啟此選項）。 單一候選字也能顯示在選字區上（進階使用者可自行斟酌取消此選項）。 狀態列的字不會影響到 Backspace 的輸入。 可以設成按 Shift + 英文字母 就送出大寫字母。 重新設計的快打模式，能更準確的提示您最短碼。 狀態列透明化，同時能選擇固定位置或跟隨視窗以及最上層顯示。 為嘸蝦米編入更多更完整的文字（不再有打不出「吔」的情況）。 更清晰的字體，並且能正常顯示如「♥」等符號。 改良的嘸蝦米運作，避免輸入法的全半型狀態和位置被其它輸入法影響。 完整的支援多螢幕操作。

嘸蝦米輸入法設定頁面：