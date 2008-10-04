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[下載] 嘸蝦米輸入法 v7.0

「嘸蝦米」輸入法在歷經發明人劉重次先生逝世與其他波折之後，終於在最近推出7.0最新版本軟體囉！目前嘸蝦米輸入法軟體可支援包含32位元與64位元的Windows 2000/XP/Vista等作業系統，另外也可支援Mac OSX 10.4.x電腦，聽說還有Windows Mobile跟iPhone手機的相容版本，應用相當廣泛。如果你也是嘸蝦米輸入法的愛用者，可以試試看這個7.0最新版本。

 

想當初我也曾想過要學嘸蝦米，不過可能因為事情太多而且中注音輸入法的毒太深了，每次切換成嘸蝦米輸入法就開始發呆，後來不了了之，不過還是對這個輸入法蠻有期待的，也許哪一天等我突然改得掉舊習慣，也可換用嘸蝦米來打字。

嘸蝦米

 

▇ 軟體小檔案 ▇

軟體名稱：嘸蝦米輸入法
軟體版本：7.0
軟體語言：繁體中文 /簡體中文版
軟體性質：試用版軟體(試用期限至 2014/10/1)
檔案大小：189KB
系統支援：Windows, Mac OS X
官方網站：http://boshiamy.com/
官方部落格：嘸蝦米輸入法BLOG
軟體下載：按這裡
附註說明：嘸蝦米輸入法試用版在安裝後僅能打的出常用字約六千個字，判斷某個字是否能用試用版打的出來，您可以至線上資源的線上查碼程式進行查詢得知。 （所以...得花錢去買正式版才能正常用囉）

 

嘸蝦米輸入法 7.0新增功能：  （轉貼自軟體說明手冊）

  1. 更人性化的使用者介面及功能表選單。
  2. 新的「注音查詢」功能，讓你更方便查詢嘸蝦米碼。
  3. 全新功能「蝦米符號表」。
  4. 方便的「查碼程式」。
  5. 強化的「加字加詞」功能。(完整支援 Unicode 至 ExtB)
  6. 可個人化的加字加詞檔。
  7. 「輸入時提示拆碼」功能。
  8. 新增 Shift 單鍵切換中英文輸入狀態的功能。
  9. 可以調整嘸蝦米至輸入法第一順位。
  10. 可以使用 Shift 來輸入下排符號（推薦筆記型電腦使用者，開啟此選項）。
  11. 單一候選字也能顯示在選字區上（進階使用者可自行斟酌取消此選項）。
  12. 狀態列的字不會影響到 Backspace 的輸入。
  13. 可以設成按 Shift + 英文字母 就送出大寫字母。
  14. 重新設計的快打模式，能更準確的提示您最短碼。
  15. 狀態列透明化，同時能選擇固定位置或跟隨視窗以及最上層顯示。
  16. 為嘸蝦米編入更多更完整的文字（不再有打不出「吔」的情況）。
  17. 更清晰的字體，並且能正常顯示如「♥」等符號。
  18. 改良的嘸蝦米運作，避免輸入法的全半型狀態和位置被其它輸入法影響。
  19. 完整的支援多螢幕操作。

 

嘸蝦米輸入法設定頁面：

嘸蝦米設定頁面-01

嘸蝦米設定頁面-02

嘸蝦米設定頁面-03

 

其他嘸蝦米輸入法相關資源：

  1. 輕鬆學會嘸蝦米 V1.9k：按這裡
  2. 嘸蝦米快打 V1.3c：按這裡
  3. 嘸蝦米反安裝程式 V1.43 ：按這裡
  4. 找怪字、查注音 V1.5：按這裡
  5. 嘸蝦米詞庫套件試用版 V1.0 ：按這裡
  6. 線上版嘸蝦米：按這裡
  7. 線上版嘸蝦米查碼程式 ：按這裡
  8. NativeCn 嘸蝦米序號申請：按這裡（iPhone 中文輸入軟體）
  9. Windows Mobile 嘸蝦米序號申請：按這裡

 

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  1. 訪客 說道：
    05-01, 2017 at 上午 10:22.40

    版主您好~我需要嘸蝦米輸入法Win7可使用版，能否請您mail給我? 感謝您
    j43181@Yahoo.com.tw

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