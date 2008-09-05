不久前Google AdSense宣佈在台灣開始支援「西聯匯款」的取款方式，後來我也跑去試用了一次，真的是比原先的支票取款還方便很多。不但金額馬上可以現領，不用花15～30天等待支票兌現，取款的一方也不用任何的手續費，更不需要像光票托收那樣還要先找保證人才能托收。以下簡單介紹一下「西聯匯款」的取款方法，主要是以我家附近的「國泰世華銀行」為主，其他彰化銀行、台新銀行、京城銀行等三家銀行也都有開辦此業務，可以選一家比較近的。

所謂的「西聯匯款」英文為「Western Union Quick Cash」，是透過西聯公司（銀行）在全世界各地與其他銀行合作的「即時網路匯款」服務，當付款人在西聯公司全球數十個國家、超過320,000個合作據點中的其中一家銀行把錢指名轉給你之後，收款人「馬上」就可以在全世界其他320,000家合作銀行的據點收取現金。他的特色就是速度快、方便，而且不用在任何的銀行開戶也可以馬上領取現金。這對出門在外旅遊的人來說相當方便，很高興Google AdSense的服務終於也改採西聯匯款的方式囉。

以下簡單紀錄一下在西聯匯款的經驗，剛好有需要的人可以參考看看。

注意事項： 限個人使用，若受款人為公司行號則不適用

支援銀行只有4家：國泰世華、彰化銀行、台新、京城銀行（前身是台南企銀）

收入滿100美金才可取款（跟支票付款一樣）

7,000美金以下金額才可使用Western Union Quick Cash匯款（過用需改用支票）

英文姓名無分大小寫，與AdSense帳戶內的名字相同即可

收款的一方，不需支付手續費。

匯款人因為是公司，「名」與「姓」欄位分別填「Google」與「Inc.」即可

可直接提領現金或將金額轉入銀行的帳戶中

不限制一定要有戶頭才能在那家銀行提領西聯匯款的金額

需在撥款後35日之內領取，否則將退回Google AdSense帳戶。（下次再領）

應準備的資料： 收款人本人的身份證明文件，以身份證為主。 收款人姓名：你的英文姓名，拼音方式須與身份證同。 匯款人姓名：Google Inc. （固定這個名稱） 匯款人地址：1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA。 電話號碼：650-253-4000 （固定這個地址） 付款金額：當月份Google支付給你的款項 MTCN（匯款監控號碼）：十位數的數字，每個人、每次都不一樣。在付款紀錄裡面的「款項已付」頁面中可查詢到。

一、取款前，先抄錄金額、匯款人資訊與MTCN編號

金額入帳時間通常會是在每個月的月底，大約23～26日左右，只要登入AdSense就可以看得到，如果有出現相關資訊，那就是已經有了，可依照下面的方法查看。

第1步 登入Google AdSense網站，依序按下〔我的帳戶〕→〔付款紀錄〕，請在 最新一個月份 的「寄出款項」右邊的「詳細資料」按一下。

第2步 進入「詳細資料」頁面後，裡面會有金錢匯款控制號碼 (MTCN)、付款金額、匯款人資訊...等資訊，請將這些資料抄錄下來，去銀行的時候必須填寫這些訊息。

二、到國泰世華、彰化、台新或京城銀行取款（二樓）

西聯匯款業務是屬於外匯的業務，在台灣一般都會是在銀行的二樓。這次去國泰世華的分行去辦理時，他那邊有掛個「西聯匯款」的黃色小旗子，而且還有專屬的銀行行員在辦理，應該一進去就看得到。

收取西聯匯款時，櫃台上有兩種單子，一種是「匯入匯款單」另外一種是寄出款項給別人的單子（我忘記名稱了），兩種是不同用途，請直接拿「匯入匯款單」來填寫就可以。

填寫時有個重點，那就是「匯款人」的名稱欄位因為有名(First name)跟姓(Last name)兩欄，因為給錢的Google是家公司，沒有姓名的分別，所以請依序在名(First name)跟姓(Last name)兩欄填寫「Google」跟「Inc.」，這樣一般分行的行員應該都知道怎麼處理。

其他資訊請參考下圖： (請按下圖放大檢視)

取款時可以選擇直接領取現金，或者請銀行行員將金額轉存到你在該銀行的帳戶，如果你沒有帳戶也沒關係，就直接領取現金就好。當然他會問你要領台幣還是美金的話，就依照你的需求囉，台幣、美金都可以。

三、台灣支援西聯匯款服務的全部分行