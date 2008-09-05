不久前Google AdSense宣佈在台灣開始支援「西聯匯款」的取款方式，後來我也跑去試用了一次，真的是比原先的支票取款還方便很多。不但金額馬上可以現領，不用花15～30天等待支票兌現，取款的一方也不用任何的手續費，更不需要像光票托收那樣還要先找保證人才能托收。以下簡單介紹一下「西聯匯款」的取款方法，主要是以我家附近的「國泰世華銀行」為主，其他彰化銀行、台新銀行、京城銀行等三家銀行也都有開辦此業務，可以選一家比較近的。
所謂的「西聯匯款」英文為「Western Union Quick Cash」，是透過西聯公司（銀行）在全世界各地與其他銀行合作的「即時網路匯款」服務，當付款人在西聯公司全球數十個國家、超過320,000個合作據點中的其中一家銀行把錢指名轉給你之後，收款人「馬上」就可以在全世界其他320,000家合作銀行的據點收取現金。他的特色就是速度快、方便，而且不用在任何的銀行開戶也可以馬上領取現金。這對出門在外旅遊的人來說相當方便，很高興Google AdSense的服務終於也改採西聯匯款的方式囉。
以下簡單紀錄一下在西聯匯款的經驗，剛好有需要的人可以參考看看。
注意事項：
- 限個人使用，若受款人為公司行號則不適用
- 支援銀行只有4家：國泰世華、彰化銀行、台新、京城銀行（前身是台南企銀）
- 收入滿100美金才可取款（跟支票付款一樣）
- 7,000美金以下金額才可使用Western Union Quick Cash匯款（過用需改用支票）
- 英文姓名無分大小寫，與AdSense帳戶內的名字相同即可
- 收款的一方，不需支付手續費。
- 匯款人因為是公司，「名」與「姓」欄位分別填「Google」與「Inc.」即可
- 可直接提領現金或將金額轉入銀行的帳戶中
- 不限制一定要有戶頭才能在那家銀行提領西聯匯款的金額
- 需在撥款後35日之內領取，否則將退回Google AdSense帳戶。（下次再領）
應準備的資料：
- 收款人本人的身份證明文件，以身份證為主。
- 收款人姓名：你的英文姓名，拼音方式須與身份證同。
- 匯款人姓名：Google Inc. （固定這個名稱）
- 匯款人地址：1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA。 電話號碼：650-253-4000 （固定這個地址）
- 付款金額：當月份Google支付給你的款項
- MTCN（匯款監控號碼）：十位數的數字，每個人、每次都不一樣。在付款紀錄裡面的「款項已付」頁面中可查詢到。
一、取款前，先抄錄金額、匯款人資訊與MTCN編號
金額入帳時間通常會是在每個月的月底，大約23～26日左右，只要登入AdSense就可以看得到，如果有出現相關資訊，那就是已經有了，可依照下面的方法查看。
第1步 登入Google AdSense網站，依序按下〔我的帳戶〕→〔付款紀錄〕，請在最新一個月份的「寄出款項」右邊的「詳細資料」按一下。
第2步 進入「詳細資料」頁面後，裡面會有金錢匯款控制號碼 (MTCN)、付款金額、匯款人資訊...等資訊，請將這些資料抄錄下來，去銀行的時候必須填寫這些訊息。
二、到國泰世華、彰化、台新或京城銀行取款（二樓）
西聯匯款業務是屬於外匯的業務，在台灣一般都會是在銀行的二樓。這次去國泰世華的分行去辦理時，他那邊有掛個「西聯匯款」的黃色小旗子，而且還有專屬的銀行行員在辦理，應該一進去就看得到。
收取西聯匯款時，櫃台上有兩種單子，一種是「匯入匯款單」另外一種是寄出款項給別人的單子（我忘記名稱了），兩種是不同用途，請直接拿「匯入匯款單」來填寫就可以。
填寫時有個重點，那就是「匯款人」的名稱欄位因為有名(First name)跟姓(Last name)兩欄，因為給錢的Google是家公司，沒有姓名的分別，所以請依序在名(First name)跟姓(Last name)兩欄填寫「Google」跟「Inc.」，這樣一般分行的行員應該都知道怎麼處理。
其他資訊請參考下圖： (請按下圖放大檢視)
取款時可以選擇直接領取現金，或者請銀行行員將金額轉存到你在該銀行的帳戶，如果你沒有帳戶也沒關係，就直接領取現金就好。當然他會問你要領台幣還是美金的話，就依照你的需求囉，台幣、美金都可以。
三、台灣支援西聯匯款服務的全部分行
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請問可以代領嗎?
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請問~~我到京城領款，他有收我手續費，這是正常嗎?還是只有京城銀行是這樣? 感謝回答 ~ 實感得便~~ 忘了留信箱 再次送出詢問~~謝謝!!