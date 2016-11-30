2016/11/30 更新：軟體版本更新為 v5.1.10 最新版，更新細節請「按這裡」。

VirtualBox是個免費的「虛擬電腦」軟體，主要是創建一個模擬的PC個人電腦的硬體環境，讓我們可以在虛擬的電腦硬體中安裝作業系統、測試軟體或病毒等，透過VirtualBox安裝好的作業系統可以跟你現在的電腦系統同時運作，而且兩個系統的資料與程式不會互相干擾或影響，算是一個完全獨立的作業環境讓我們測試各種軟體或功能。

當我們在電腦中安裝了VirtualBox之後，可以在VirtualBox中建置很多個不同系統在同一台電腦中（如果你有很多硬碟空間的話），一般使用情形大概是安裝個XP或Vista來玩玩，或者想學Linux、Ubuntu或FreeBSD的話，可以裝在VirtualBox裡面來測試。雖然模擬出來的環境跑起來不會比原本的系統快，不過這是個完全獨立的空間，可以讓我們無限制的分割硬碟、重新格式化、重灌各種系統...等等，都不用擔心裝錯或中毒造成原本主電腦的資料損毀。 （如果虛擬電腦掛掉，直接刪掉重裝或還原即可）



如果你擔心使用某些P2P軟體會讓你的重要資料「被分享出去」的話，也可以用VirtualBox的虛擬電腦來跑，只不過這樣比較耗資源就是了。

目前VirtualBox可支援的客戶端系統（可安裝在VirtualBox裡面的作業系統）有十幾種，幾乎各種常見的x86作業系統都可以支援，如： Windows NT 4.0

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Windows 7/Windows 8, 8.1, 10

DOS/Windows 3.x/95/98/ME

Linux 2.4

Linux 2.6 及各 Linux 發行版

Solaris 10, OpenSolaris

FreeBSD/OpenBSD

OS/2 Warp 4.5

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：VirtualBox

軟體版本：5.1.10

軟體語言：中文（內建多國語言）

軟體性質：免費（開放原始碼自由軟體）

檔案大小：108 MB

系統支援：Windows 各版本、Mac OS 、Linux、Solaris…等

官方網站：http://www.virtualbox.org/

軟體下載：按這裡

一般來說，要安裝VirtualBox的主電腦，記憶體至少需512MB以上可用空間，記憶體越多越好。電腦硬體配備的等級也盡量要好一點，這樣虛擬電腦跑起來才會比較順。目前VirtualBox提供了各種作業系統的版本，除了支援一般的Windows XP/2003/Vista之外，還可支援Mac OS X、Linux與Solaris等作業系統，如果你需要Windows以外版本的話，可以依照上面的連結到官方網站另外下載。

安裝說明： 在使用VirtualBox時，一般我們會將你現在正在用的這台電腦稱作「主電腦（Host OS）」，也就是等等要安裝VirtualBox軟體的這台電腦。而「客戶端電腦（Guest OS）」或「虛擬電腦」則是在安裝好VirtualBox軟體後，從VirtualBox軟體裡面去設定好環境再重新安裝的新的作業系統。可以很簡單的用下面的示意圖來說明： 主電腦（就是你現在這個系統）只有一個，虛擬電腦則可以有很多很多個。

一、在主電腦安裝VirtualBox軟體

第1步 依照本文上方的網址將VirtualBox軟體下載回來，直接按兩下執行「VirtualBox-4.3.16-95972-Win.exe」程式，跟一般軟體安裝方法都一樣，大部分步驟都是按〔Next〕即可。

第2步 一直到如下圖的步驟時，電腦會問我們是否要安裝一個「通用序列匯流排控制器」，請按〔安裝〕按鈕，再依照指示執行完安裝步驟。

第3步 裝完成後，再按一下〔Finish〕按鈕即可完成。

第4步 安裝完後，請依序按〔開始〕→【Sun xVM VirtualBox】→【VirtualBox】，啟動VirtualBox軟體。

第5步 第一次啟動時，他會要我們註冊一個新帳號，這是免費的，請在「名稱」與「電子郵件」等欄位填入你的名字與Email，再按下〔確認〕按鈕即可。