用 Google 表單製作網路問卷、線上意見調查表（掃QR CODE就能填）

Google Docs的好用之處已經不再侷限於一般的文書編輯、試算表製作，除了一般文書處理等工作之外，也漸漸嶄露出各種讓人眼睛為之一亮的的網路應用與服務了。

以下簡單介紹一下如何透過「Google文件」網站的功能來幫我們製作一個簡單、好用的網路問卷調查表，做好之後就不用再到處郵寄Word檔或Excel檔囉，直接把網址給對方，填好之後我們馬上可以在網路上看到填表數、回應內容與簡單的統計唷！

Google Docs所提供的表單功能除了在問卷的製作上相當簡單方便之外，由於是儲存在網路上，，

不管什麼時候只要有人填寫了你的問卷，我們都可以即時在Google Docs中看到統計結果。

除了以試算表（類似Excel那種）的方式提供完整的統計資訊之外，在新版程式中Google還特地為了統計結果提供了一個相當簡單、好閱讀的「統計摘要」，也就是以長條圖、圓餅圖、各種線圖…等方式，圖文並茂的展示調查結果的統計摘要，相當方便唷！

網站功能：Google線上問卷調查表
網站網址：https://drive.google.com/ （←點這裡開始製作 Google 表單）
製作QR-CODE：https://qr.ioi.tw/zh/

Google線上問卷調查表主要功能：

  • 支援多個問卷題目
  • 提供單選題，用「圓點」選擇
  • 提供多選題，用「核取方塊」選擇
  • 提供文字輸入欄位，可讓網友輸入一行字
  • 提供文字輸入方塊，可讓網友輸入較長文字
  • 提供下拉選單，可讓網友點選其中一項
  • 提供問卷網頁，其他人免登入可直接填寫
  • 填完送出後，可即時收到調查統計
  • 以「試算表（Excel）」完整記錄統計資訊，並提供圖文並茂的統計摘要
  • 提供網頁嵌入功能，可將問卷嵌入部落格（無名、Yahoo!不支援）
  • 提供上百個漂亮的佈景主題，讓你的問卷更吸引人

如何製作自己的網路問卷調查表：

一、新增、設計線上問卷表單
二、設定佈景主題，讓頁面更漂亮、吸引人
三、分享網路問卷網址、做成QR-CODE放到傳單海報
四、修改、重新編輯問卷，查看即時統計

一、新增、設計線上問卷表單

第1步 開啟「Google Drive 網路硬碟」網站，按一下左上角的「+新增」按鈕，新增一個「Google 表單」。

第2步 接著輸入表單的名稱與說明，然後在下面設定你要問的問題，一樣是先輸入標題再輸入選項。

每個問題的右邊會有個選單讓你選擇要使用哪種回應方式，看是選擇題、核取方塊、下拉式選單還是其他回應方式。

第3步 如果要新增其他問題，就按右側浮動選單上面的「+」按鈕，每一個題目都可以各自選擇不同的回答方式，如果選「簡答」或「詳答」就能讓填寫的人輸入自己的意見。

如何製作自己的網路問卷調查表：

一、新增、設計線上問卷表單
二、設定佈景主題，讓頁面更漂亮、吸引人
三、分享網路問卷網址、做成QR-CODE放到傳單海報
四、修改、重新編輯問卷，查看即時統計

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最後更新：01-27, 2024 上午 9:25

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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訪客留言：

135 Replies to “用 Google 表單製作網路問卷、線上意見調查表（掃QR CODE就能填）”

  1. 請問
    apple手機在填gogle問卷時
    單選題(預設必答)–
    填完時結果都會有漏答的問題
    android的手機好像都不會有這樣的問題
    可以解決嗎

    回覆

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