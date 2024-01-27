用 Google 表單製作網路問卷、線上意見調查表（掃QR CODE就能填）

Google Docs的好用之處已經不再侷限於一般的文書編輯、試算表製作，除了一般文書處理等工作之外，也漸漸嶄露出各種讓人眼睛為之一亮的的網路應用與服務了。

以下簡單介紹一下如何透過「Google文件」網站的功能來幫我們製作一個簡單、好用的網路問卷調查表，做好之後就不用再到處郵寄Word檔或Excel檔囉，直接把網址給對方，填好之後我們馬上可以在網路上看到填表數、回應內容與簡單的統計唷！

Google Docs所提供的表單功能除了在問卷的製作上相當簡單方便之外，由於是儲存在網路上，，

不管什麼時候只要有人填寫了你的問卷，我們都可以即時在Google Docs中看到統計結果。

除了以試算表（類似Excel那種）的方式提供完整的統計資訊之外，在新版程式中Google還特地為了統計結果提供了一個相當簡單、好閱讀的「統計摘要」，也就是以長條圖、圓餅圖、各種線圖…等方式，圖文並茂的展示調查結果的統計摘要，相當方便唷！

Google線上問卷調查表主要功能： 支援多個問卷題目

提供單選題，用「圓點」選擇

提供多選題，用「核取方塊」選擇

提供文字輸入欄位，可讓網友輸入一行字

提供文字輸入方塊，可讓網友輸入較長文字

提供下拉選單，可讓網友點選其中一項

提供問卷網頁，其他人免登入可直接填寫

填完送出後，可即時收到調查統計

以「試算表（Excel）」完整記錄統計資訊，並提供圖文並茂的統計摘要

提供網頁嵌入功能，可將問卷嵌入部落格（無名、Yahoo!不支援）

提供上百個漂亮的佈景主題，讓你的問卷更吸引人

一、新增、設計線上問卷表單

第1步 開啟「Google Drive 網路硬碟」網站，按一下左上角的「+新增」按鈕，新增一個「Google 表單」。

第2步 接著輸入表單的名稱與說明，然後在下面設定你要問的問題，一樣是先輸入標題再輸入選項。

每個問題的右邊會有個選單讓你選擇要使用哪種回應方式，看是選擇題、核取方塊、下拉式選單還是其他回應方式。