2012/7/27 更新：據說 Apple 已經停止開發 Windows 版的 Safari 瀏覽器了，就在 Mac OS X 10.8 推出後一兩天，原本 Windows 版的介紹跟下載頁面通通都不見了。現在只有 Mac 系統可以下載、安裝最新版的 Safari v6.0，如果要體驗快速、俐落的 Safari 就得買一台 Mac 才有囉。或者也可以改用與 Safari 同一個核心的 Google Chrome 瀏覽器。

2012/5/15 更新：軟體版本新至 v5.1.7 最新版，此版本修正部分安全性、穩定性與相容性問題，更新細節：按這裡。

2010/7/28更新：軟體版本新至 v5.0.1，此本版修復了部分穩定性與安全性問題，預設版面變成淡綠色了…，另外Apple啟用了Extensions Gallery，使用者可以從裡面挖出更多有趣、實用的瀏覽器擴充套件或小工具來用。此版本已從Extensions Gallery下載、安裝各種擴充套件來用。

2010/6/8更新：軟體版本更新至v5.0(7533.16)最新版，提供全新的Safari Reader閱讀器介面，讓我們可以用更簡潔的、字體更大更容易閱讀的瀏覽介面，輕鬆閱讀網路文章。此外並加強HTML5的支援、強化Nitro JavaScript引擎，提供更好的執行效能與瀏覽速度，還在搜尋框中新增bing搜尋引擎，另外也開始推展Safari Developer Program，讓有興趣的人針對Safari開發出更多實用的擴充套件。另外還有DNS預先擷取與Cache快取功能的強化等等多個項目的改善，可參考Apple網頁的說明。

這次Safari瀏覽器的改版在軟體操作介面上跟上一個版本的差異不大，其實跟Google Chrome瀏覽器也長得很像。這次主要是針對HTML5的支援與Nitro JavaScript引擎在效能與速度方面的加強，聽說執行JavaScript的速度比之前版本的Safari 4快了30%，實際操作的確可以感覺出快了一些。

在HTML5的支援方面，新增了<video>標籤的全螢幕影片播放功能、支援字幕功能、支援Geolocation地理位置定位與互動機制、HTML5拖曳支援、HTML5 AJAX history、WebSocket、HTML5 sandboxed <iframe>…等等十多種新屬性，讓瀏覽器可以提供更完整、更方便的網頁展示與線上互動等等先進的應用與機制。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Safari 5 網路瀏覽器

Safari 5 網路瀏覽器 軟體版本： 5.1.7

5.1.7 軟體語言： 中文

中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 27.1MB

27.1MB 系統支援： Windows XP SP2以上/Vista/Mac OS X 10.4以上

Windows XP SP2以上/Vista/Mac OS X 10.4以上 官方網站： http://www.apple.com/tw/safari/

http://www.apple.com/tw/safari/ 軟體下載： 按這裡下載

另外一個比較看得到的新功能是Safari Reader，它是一個很方便的閱讀介面，當我們在閱讀網路新聞或文章時，網址列右邊會出現一個灰色的「閱讀器」按鈕，按一下該按鈕即可切換成簡潔的閱讀介面，不但可以去掉跟內文無關的其他廣告與網頁欄位，還可用乾淨的白底黑字、大大的字體來顯示內容主體。此外並提供很方便的列印與轉寄按鈕，讓我們快速分享你所看到的文章。

下面是Apple網站公布的瀏覽器速度檢測報告，數字看起來是不錯，不過上面的Google Chrome跟Opera都不是最新版的說，另外就是IE完全被忽視了，呵呵～

以下為之前4.x版本的介紹……….

Top Sites

Top Sites功能跟Opera的「快速撥號」與Google Chrome的常用網頁功能很類似，主要功能就是用來顯示最常使用的網頁縮圖，讓我們可以不用輸入網址就能快速打開常用網頁。不過Safari 4的Top Sites介面做得相當漂亮，整個就像是個漂亮的電視牆，而且還可以自行設定格子的尺寸、數量（最多24個、最少6個），另外還可將特別常用的網頁縮圖移動、固定到你指定的位置，或者刪除不常用的網站。

Cover Flow

Cover Flow是iTunes裡面用來瀏覽專輯、唱片封面用的3D預覽介面，後來在Mac系統裡面也內建了相同的檔案預覽介面，現在Safari 4瀏覽器也用這種方式來讓我們快速瀏覽開啟過的網頁紀錄與書籤，就是整個很炫這樣。（不過對我自己來說沒啥吸引力）

單一視窗、多分頁瀏覽的標籤頁設計

新版Safari 4瀏覽器在網頁頁籤方面的設計如下圖，頁籤最右邊的「+」就是新增分頁的按鈕，比起之前的Safari版本用起來更順手些。

下面是更早之前Safari 4 beta版時的頁簽設計。

最新Nitro 引擎加持，提昇JavaScript運行速度

蘋果公司號稱目前所推出的Safari是「世界上最快的網頁瀏覽器」，這也歸功於他所使用的「Nitro 引擎」與其WebKit核心，據說Safari在執行JavaScript的速度比IE7快30倍、比Firefox 3快3倍，看樣子現在只剩下IE瀏覽器一直處於吃鱉的狀態了。

（以上圖片引用自蘋果公司網站）

另外Safari 4也提供了「全頁縮放」功能，可以更方便的放大網頁中的文字。而「智慧型網址欄」也跟Firefox一樣可以快速在網址欄中顯示、搜尋書籤與網頁紀錄。搜尋框的部份也支援了Google搜尋建議功能，可以不用打完全部的關鍵字，也能直接從搜尋框中直接點選、開啟可能的搜尋結果…。

另外「防釣魚功能與惡意軟體防護」也跟Firefox、Google Chrome...等瀏覽器一樣，可以在我們開啟可能有問題的網頁時，自動出現警告訊息。以上這些幾乎都是其他瀏覽器已有的超貼心小功能，現在Safari 4也都內建了，此外還有CSS特效、CSS Canvas的支援，並支援了HTML 5離線功能，並提供了一些網頁檢閱器、JavaScript 除錯器…等等開發人員專用的工具，看樣子Safari似乎越來越吸引人了。