CopyQ v7.1.0 剪貼簿暫存資料編輯管理、快速取用工具

CopyQ 是個相當好用的免費剪貼簿編輯、管理軟體，主要功能是監控系統的「剪貼簿」並隨時記錄曾經複製過的內容，留待日後隨時取用。

CopyQ 的功能比一般剪貼簿軟體豐富很多，不止能儲存純文字的內容，還能將複製時的文字格式儲存下來，包括圖片內容與 HTML 等各種資訊，都能完整保存在 CopyQ 裡面。如果要把舊資訊貼出來，，

除了複製貼上之外，也可以直接從 CopyQ 視窗中拉到你的編輯器或網路瀏覽器裡，快速貼上、取用你要的內容。

除此之外，CopyQ 的絕大部分功能都可支援鍵盤快速鍵操作，每一則剪貼簿訊息都能設定額外的備註或標籤，並可支援搜尋功能，讓我們快速篩選、找到你要的項目。

CopyQ 支援 Windows 與各種版本的 Linux 系統，如果你很常使用電腦來處理文書、編輯類的工作，也常常會重複輸入一些固定的內容，可透過 CopyQ 增加編輯速度與便利性。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： CopyQ

CopyQ 軟體版本： 7.1.0

7.1.0 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文….等多國語言

繁體中文、英文、簡體中文….等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 13.9 MB

13.9 MB 系統支援： Windows, Linux

Windows, Linux 官方網站： CopyQ

CopyQ 軟體下載： 下載

使用方法：

第1步 CopyQ 主視窗，所有曾經複製到系統剪貼簿的內容都會存放在這邊。

第2步 我們可任意編輯剪貼簿的內容，也可自行加入註解或 tag，方便之後搜尋、分類顯示。

第3步 支援各種快速鍵操作與指令。

第4步 其他設定…