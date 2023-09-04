CopyQ v7.1.0 剪貼簿暫存資料編輯管理、快速取用工具
CopyQ 是個相當好用的免費剪貼簿編輯、管理軟體，主要功能是監控系統的「剪貼簿」並隨時記錄曾經複製過的內容，留待日後隨時取用。
CopyQ 的功能比一般剪貼簿軟體豐富很多，不止能儲存純文字的內容，還能將複製時的文字格式儲存下來，包括圖片內容與 HTML 等各種資訊，都能完整保存在 CopyQ 裡面。如果要把舊資訊貼出來，，
除此之外，CopyQ 的絕大部分功能都可支援鍵盤快速鍵操作，每一則剪貼簿訊息都能設定額外的備註或標籤，並可支援搜尋功能，讓我們快速篩選、找到你要的項目。
CopyQ 支援 Windows 與各種版本的 Linux 系統，如果你很常使用電腦來處理文書、編輯類的工作，也常常會重複輸入一些固定的內容，可透過 CopyQ 增加編輯速度與便利性。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
使用方法：
第1步 CopyQ 主視窗，所有曾經複製到系統剪貼簿的內容都會存放在這邊。
第2步 我們可任意編輯剪貼簿的內容，也可自行加入註解或 tag，方便之後搜尋、分類顯示。
第3步 支援各種快速鍵操作與指令。
第4步 其他設定…，
訪客留言：
One Reply to “CopyQ v7.1.0 剪貼簿暫存資料編輯管理、快速取用工具”
能否说一下和ditto的区别呢？