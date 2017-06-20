2017/6/20 更新：Audacity 軟體更新至 v2.1.3 最新正式版，更新細節：按這裡。

一般情形下大概很少會去分割MP3音樂檔，不過如果你想把某首歌曲的副歌或前奏、間奏部份單獨切割下來再傳到手機去當鈴聲的話，那該怎麼做呢？

以下介紹一套跨平台的免費軟體Audacity，不但可以使用在一般的Windows 98/2000/XP/Vista電腦中，也可在Mac OS、Linux等電腦中使用唷！重點是軟體功能強大且完全免費，如果你只想單純的切割MP3音樂檔的話，用Audacity隨便按一按就可以搞定囉！

軟體名稱：Audacity

軟體版本：2.1.3 正式版

軟體語言：中文（內建多國語系）

軟體性質：免費軟體

檔案大小：9.5 MB

系統支援：Windows, Mac OS X, Linux

官方網站：http://web.audacityteam.org/

軟體下載：按這裡

注意！如果你要將編輯好的音樂檔匯出成MP3檔案，必須另外下載以下元件：

Windows系統專用LAME MP3 Encoder：按這裡

Mac OS X系統專用LAME MP3 Encoder：按這裡

將上面的檔案下載回來後，把壓縮檔中的「lame_enc.dll」檔案複製到Audacity軟體資料夾中，等之後要用Audacity軟體匯出MP3音樂時，設定一下「lame_enc.dll」檔案位置即可完成。

本文篇章： 一、安裝Audacity軟體

二、下載LAME MP3 Encoder元件並複製到Audacity資料夾

三、擷取音樂檔中的片段，並匯出成MP3

一、安裝Audacity軟體

第1步 依照本文上方的網址將Audacity軟體下載回來後，直接執行「audacity-win-1.2.6.exe」檔案，並按〔Next〕按鈕，依照一般安裝程序將軟體安裝到電腦中。

第2步 安裝完成後，會出現一個選擇語系的視窗，請點選【Chinese (Traditional)】再按一下〔OK〕即可將軟體設定為繁體中文介面。（注意！在某些版本的Mac OS系統中使用繁體中文可能會有問題，請切換成英文語系即可正常使用）

第3步 安裝好軟體並設定為繁體中文語系之後，便可看到如下圖的中文操作介面囉。接下來只要將MP3或其他音樂檔用滑鼠拖拉到Audacity軟體視窗中，便可開始編輯該音樂檔的內容。

二、下載LAME MP3 Encoder元件並複製到Audacity資料夾

LAME MP3 Encoder是個專門用來將音樂內容轉換成MP3格式的元件，我們的電腦中除了安裝Audacity這個編輯器之外，如果你需要將音樂檔轉成MP3格式，還得另外下載LAME MP3 Encoder元件才行，一般來說會把LAME MP3 Encoder的程式放在Audacity資料夾中即可，等第一次使用Audacity匯出MP3檔案時再設定一下LAME MP3 Encoder元件的所在位置即可。

第1步 依照本文上方的下載位址或按「這裡」將LAME MP3 Encoder壓縮檔下載回來後，請使用WinRAR或WinZIP將他解壓縮後，再將「lame_enc.dll」檔案複製下來。

第2步 接著請將「lame_enc.dll」檔案貼上到Audacity的資料夾中，如「C:\Program Files\Audacity」，等之後要匯出MP3檔案時，就會需要用到這資料夾中的「lame_enc.dll」檔案。

三、擷取音樂檔中的片段，並匯出成MP3

以下只介紹如何分割或擷取你要的音樂片段，Audacity軟體的編輯功能相當豐富，包含淡入、淡出、變大小聲…還有各式特效，真的很不錯唷，有空也可以自己試試看。

第1步 當你安裝好Audacity軟體後，請將你要編輯的音樂檔用滑鼠左鍵拖拉到Audacity視窗中，或者按下〔檔案〕→【開啟舊檔】，選取你要編輯的音樂檔。

第2步 將檔案匯入到Audacity軟體之後，我們可以在視窗中間看到一段藍色的高高低低的線條，這個類似聲波圖形的東西就是這個音樂檔的聲音內容。

如果要選取某一段聲音，如1分0秒～1分30秒這段時間內的音樂，可以用滑鼠左鍵按住「1:00」藍色線條的部份不放，再往左移動滑鼠到「1:30」的位置，被選取的部份就會被加上灰色底色，這個灰色底色的部份就是已被選取的部份。

第3步 當我們選取好要匯出的部份後（灰色底色的範圍），只要再按〔檔案〕→【將選取範圍匯出為MP3】，即可將剛剛選去的部份另存成MP3音樂檔。

第4步 第一次將音樂匯出成MP3音樂檔時，會提示我們需要指定LAME MP3 Encoder元件的檔案位置，請按一下〔是〕按鈕，選取前面步驟中已經準備好的「lame_enc.dll」檔案。

第5步 如圖，請切換到「C:\Program Files\Audacity」資料夾中，並點選「lame_enc.dll」檔案再按下〔開啟〕按鈕即可。（LAME MP3 Encoder元件只需設定一次，以後再次使用Audacity軟體時就可直接匯出MP3格式，不用再次指定。）

第6步 如圖，設定好LAME MP3 Encoder元件的位置後，便可將剛剛選取的部份匯出成MP3音樂檔。以後你想編輯、剪短或加入其他音樂內容的話，都可以使用強大的Audacity軟體來做唷！