如果你的電腦只有自己一個人使用，不擔心其他人跑來偷用你的瀏覽器偷看你的信箱或部落格的話，可以設定讓IE瀏覽器自動紀錄登入網站的帳號與密碼，這樣以後要再登入同一個網站時，就可以不用再重打一遍，省下一些時間。

一、讓IE7自動紀錄密碼

第1步 在IE7瀏覽器右上方的〔工具〕按一下，再點選【網際網路選項】。

第2步 切換到〔內容〕功能頁面後，按一下〔設定〕按鈕。

第3步 接著你可以自行勾選要紀錄或不紀錄哪些內容，如果要紀錄密碼，記得勾選「表單上的使用者名稱和密碼」跟「提示我儲存密碼」兩個項目，再按下〔確定〕按鈕即可。

第4步 全部設定好之後，以後當你要登入某個網站時，他會跳出一個「自動完成密碼」的對畫框，問你是否紀錄這個網站的登入帳號、密碼，按一下〔是〕，以後再開啟這網頁，就可以用以前輸入的密碼登入，不用自己打字。

二、刪除IE7中已儲存的密碼

第1步 要刪除IE7中已紀錄的帳號密碼的話，一樣是按〔工具〕→【網際網路選項】，在〔一般〕功能頁面中按一下〔刪除〕按鈕。