如果你的電腦只有自己一個人使用，不擔心其他人跑來偷用你的瀏覽器偷看你的信箱或部落格的話，可以設定讓IE瀏覽器自動紀錄登入網站的帳號與密碼，這樣以後要再登入同一個網站時，就可以不用再重打一遍，省下一些時間。
一、讓IE7自動紀錄密碼
第1步 在IE7瀏覽器右上方的〔工具〕按一下，再點選【網際網路選項】。
第2步 切換到〔內容〕功能頁面後，按一下〔設定〕按鈕。
第3步 接著你可以自行勾選要紀錄或不紀錄哪些內容，如果要紀錄密碼，記得勾選「表單上的使用者名稱和密碼」跟「提示我儲存密碼」兩個項目，再按下〔確定〕按鈕即可。
第4步 全部設定好之後，以後當你要登入某個網站時，他會跳出一個「自動完成密碼」的對畫框，問你是否紀錄這個網站的登入帳號、密碼，按一下〔是〕，以後再開啟這網頁，就可以用以前輸入的密碼登入，不用自己打字。
二、刪除IE7中已儲存的密碼
第1步 要刪除IE7中已紀錄的帳號密碼的話，一樣是按〔工具〕→【網際網路選項】，在〔一般〕功能頁面中按一下〔刪除〕按鈕。
第2步 出現「刪除瀏覽歷程紀錄」的視窗後，請再按一下〔刪除密碼〕按鈕即可。另外的「表單資料」、「歷程紀錄」...等等資訊，你也可以依照實際需求把他都刪了，這樣別人用電腦時，就不會從你的舊資料得知你上過哪些網站。
我之前先按了【不儲存密碼】，現在後悔了，想讓系統重新再問我一次，該怎麼做 ???
Window 10的有些不一樣可以幫忙一下ㄇ
狂人大大
你可能不會相信
您的這篇文章對我有多大的幫助
因為我必須幫家裡的長輩們掛號(分秒必爭那種)
過去使用ie6表單資料會有記錄,可以讓我很迅速的掛到號
但電腦重灌後ie就沒有這個功能
為此我換了多個瀏覽器,總是跟不上速度
ie也換了多個版本,搞得我焦頭爛額
今天有幸拜讀您的文章,解決了這個難題
真的是非常的感謝您
另外我有很多電腦上的疑難雜症透過貴站得到解答
感激您無私的奉獻時間為我們解惑
請問個問題
我開了google 登入帳號密碼後 進到了信箱…然後又開yahoo網頁
此時 我直接跳開google(沒有做登出的動作)….再重新點google網頁 就會直接進到gmail…
除非 我也把yahoo關掉…才會要求輸入帳號密碼 才能進到gmail….否則就直接進到gmail了
這是不是連結問題 要如何設定更改
謝謝
CK
我好像中毒了..
明明勾了 但是沒顯示出視窗
也沒自動記住
而且每次帳密明明打對 都給我顯示錯誤
不然就連線好久
我是不是中木馬了呢
有時候自動儲存表單會失效，
即使是設定完全正確的情況下，
特別是在版本的更新之後。
（ex：ie6>ie7、ie7>ie8）
這裡有解決的方法，可以參考一下喔！
http://www.kerobbs.net/viewthread.php?tid=11797&extra=page%3D1
剛在搜尋表單的文章時,看到一篇裡面的內容是轉自您這兒,雖然她有寫轉載的,但圖和文字好像都全貼在她的blog上了,這樣OK嗎?
http://blog.yam.com/citrine/article/18248718 –>那個格主的blog