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如何讓 IE 自動紀錄帳號、密碼？（另可手動刪除密碼）

如果你的電腦只有自己一個人使用，不擔心其他人跑來偷用你的瀏覽器偷看你的信箱或部落格的話，可以設定讓IE瀏覽器自動紀錄登入網站的帳號與密碼，這樣以後要再登入同一個網站時，就可以不用再重打一遍，省下一些時間。

一、讓IE7自動紀錄密碼

 

第1步  在IE7瀏覽器右上方的〔工具〕按一下，再點選【網際網路選項】。

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第2步  切換到〔內容〕功能頁面後，按一下〔設定〕按鈕。

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第3步  接著你可以自行勾選要紀錄或不紀錄哪些內容，如果要紀錄密碼，記得勾選「表單上的使用者名稱和密碼」跟「提示我儲存密碼」兩個項目，再按下〔確定〕按鈕即可。

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第4步  全部設定好之後，以後當你要登入某個網站時，他會跳出一個「自動完成密碼」的對畫框，問你是否紀錄這個網站的登入帳號、密碼，按一下〔〕，以後再開啟這網頁，就可以用以前輸入的密碼登入，不用自己打字。

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二、刪除IE7中已儲存的密碼

 

第1步  要刪除IE7中已紀錄的帳號密碼的話，一樣是按〔工具〕→【網際網路選項】，在〔一般〕功能頁面中按一下〔刪除〕按鈕。

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第2步  出現「刪除瀏覽歷程紀錄」的視窗後，請再按一下〔刪除密碼〕按鈕即可。另外的「表單資料」、「歷程紀錄」...等等資訊，你也可以依照實際需求把他都刪了，這樣別人用電腦時，就不會從你的舊資料得知你上過哪些網站。

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較舊的留言
  1. 泓哥 說道：
    06-14, 2017 at 下午 2:46.51

    我之前先按了【不儲存密碼】，現在後悔了，想讓系統重新再問我一次，該怎麼做 ???

    回覆
  2. 蘇盈達 說道：
    07-20, 2016 at 下午 2:47.13

    Window 10的有些不一樣可以幫忙一下ㄇ

    回覆
  3. lili 說道：
    07-22, 2013 at 下午 11:55.58

    狂人大大
    你可能不會相信
    您的這篇文章對我有多大的幫助
    因為我必須幫家裡的長輩們掛號(分秒必爭那種)
    過去使用ie6表單資料會有記錄,可以讓我很迅速的掛到號
    但電腦重灌後ie就沒有這個功能
    為此我換了多個瀏覽器,總是跟不上速度
    ie也換了多個版本,搞得我焦頭爛額
    今天有幸拜讀您的文章,解決了這個難題
    真的是非常的感謝您
    另外我有很多電腦上的疑難雜症透過貴站得到解答
    感激您無私的奉獻時間為我們解惑

    回覆
  4. CK 說道：
    06-02, 2012 at 下午 12:44.02

    請問個問題

    我開了google 登入帳號密碼後 進到了信箱…然後又開yahoo網頁
    此時 我直接跳開google(沒有做登出的動作)….再重新點google網頁 就會直接進到gmail…
    除非 我也把yahoo關掉…才會要求輸入帳號密碼 才能進到gmail….否則就直接進到gmail了
    這是不是連結問題 要如何設定更改

    謝謝

    CK

    回覆
  5. 訪客 說道：
    06-18, 2009 at 下午 11:33.11

    我好像中毒了..
    明明勾了 但是沒顯示出視窗
    也沒自動記住
    而且每次帳密明明打對 都給我顯示錯誤
    不然就連線好久
    我是不是中木馬了呢

    回覆
  6. 說道：
    05-26, 2009 at 下午 5:33.37

    有時候自動儲存表單會失效，

    即使是設定完全正確的情況下，

    特別是在版本的更新之後。

    （ex：ie6>ie7、ie7>ie8）

    這裡有解決的方法，可以參考一下喔！

    http://www.kerobbs.net/viewthread.php?tid=11797&extra=page%3D1

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  7. Pat 說道：
    12-21, 2008 at 下午 4:37.46

    剛在搜尋表單的文章時,看到一篇裡面的內容是轉自您這兒,雖然她有寫轉載的,但圖和文字好像都全貼在她的blog上了,這樣OK嗎?
    http://blog.yam.com/citrine/article/18248718 –>那個格主的blog

    回覆
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