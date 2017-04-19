記得才沒幾年之前，Google 地圖的街景服務才剛開始在台灣上線而已，經過這幾年的努力，不只全台絕大多數的主要幹道與巷弄都逐漸在街景服務裡露臉，連各大校園美景、歷史古蹟、廟宇、公園、風景區或遊樂場…等等也都陸續收錄其中。
我們只要在電腦或手機裡點幾下，就能快速瀏覽各地的絕妙美景，就算沒去過的地方也能先在螢幕上瀏覽、預習一遍，不怕到時候人生地不熟不知道怎麼開車、怎麼玩。
今天看到 Google 的新聞稿才知道，原來 Google 的街景服務的台灣特搜景點已經突破 770 多個了！
不只登玉山、七星山看美景，潛入墾丁與綠島看珊瑚，連一般人比較難得一見的澎湖柱狀玄武岩也去拍了。除此之外像野柳的女王頭、高雄的月世界、北投的軍艦岩、淡水紅毛城、日月潭遊湖、台南四草紅樹林綠色隧道、高捷美麗島站、朱銘美術館、北門的水晶教堂、嘉義竹崎親水公園、平溪老街放天燈….一堆旅遊必去的景點及熱門商家如台北的三創生活園區、台北101、統一夢時代、義大世界、華泰名品城…等等大型商城也都有。
更想不到的是，現在不只靜態的景點會去拍，一些動態的民俗慶典或普渡、放水燈、燒王船等宗教活動也有支援的團體主動參與拍攝，還有像是端午節的划龍舟大賽、每年一度的臺灣燈會…什麼的通通都被收錄到 Google 街景的 Taiwan Highlights 裡面去了。
- Google 街景服務首頁：Google Street View
- Google 街景台灣特搜景點：Taiwan Highlights
- Google 街景服務手機 App：Android, iPhone/iPad
以後我們只要在 Google 地圖或 Google Earth 裡面動動手指，就能迅速飛天遁地、上山下海到處遊覽。別忘了還有現在一堆廠商力推的 VR 虛擬實境等裝備，如果你有 Google Cardboard 或其他類似的配備，透過小小的手機就能如臨現場般的瀏覽這些美景，就好像伸手可及般的真實，實在是相當有趣的體驗。