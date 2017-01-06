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PDF Candy 超強！24 合一免費線上 PDF 轉檔破解工具

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很久之前介紹過 Icecream PDF ConverterIcecream Screen Recorder… 等等冰淇淋系列的工具軟體，現在為了讓大家不用侷限於系統與程式相容性等問題， Icecream Apps 團隊直接推出了超厲害的 24 合一線上轉檔工具給大家免費使用。

PDF Candy 主要功能包括 PDF ⇄ Word 互轉、PDF 轉圖檔、圖檔轉 PDF、ODT/Excel/PPT/MOBI/FB2 轉 PDF、PDF 合併/分割/壓縮/加密/解鎖/翻轉/刪除頁面/加浮水印… 等，都是大家最常用的 PDF 文件處理功能，除了文件內容的編輯修改功能外，幾乎都能直接線上處理。

使用方法：

第1步  開啟 PDF Candy 網站，點一下你要執行的功能，畫面中每一個圖示就是一種轉檔功能，相當簡單易懂。

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第2步  接著請按一下網頁中的「+」按鈕選取電腦中的檔案，或者也可從 Google Dirve 或 Dopbox 網路硬碟直接匯入。

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第3步  上傳之後便會開始轉檔，請等一下…

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第4步  完成後按一下畫面中的下載按鈕，即可將處理完成的檔案下載回來。

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  1. UUK 說道：
    01-06, 2017 at 下午 6:36.19

    沒法支援中文字…會變成亂碼.

    回覆

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