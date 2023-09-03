FileMenu Tools v8.2超好用的滑鼠「右鍵選單」增強工具！

2023/9/3 更新：軟體版本更新至 v8.2 最新版。

FileMenu Tools 是個專門為 Windows 系統設計的免費滑鼠右鍵選單增強工具，主要功能就是在滑鼠右鍵選單中新增、移除各種快捷功能。當我們想要快速複製或搬移檔案、開啟 DOS 視窗、執行指令、複製路徑或檔案名稱、設定屬性、新增資料夾、設定圖示…時，都可以透過 FileMenu Tools 將這些實用功能加到滑鼠右鍵選單中。

其實 FileMenu Tools 提供的也不只是右鍵選單的修改功能，還增加了相當多額外的實用小工具，譬如說可篩選過濾指定內容的進階刪除工具、壓縮/解壓縮工具、資料夾比對/同步工具、批次重命名工具、檔案強力粉碎工具、強制刪除被鎖定的檔案、檔案分割/合併、Checksum 驗證、登錄/取消登錄 DLL…等等，都是超實用且相當多人愛用的小工具。

想不到這麼多實用工具可以通通都都整合到滑鼠右鍵選單中，而且還一套軟體就可以搞定，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： FileMenu Tools

FileMenu Tools 軟體版本： 8.2

8.2 軟體語言： 英文、繁體中文

英文、繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 11.2 MB

11.2 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： http://www.lopesoft.com

http://www.lopesoft.com 軟體下載： 按這裡

安裝時請注意！在安裝步驟中出現如下圖的畫面時，請按「Decline」按鈕，不要安裝額外的贊助商軟體或工具列。

使用方法：

真是方便！

第1步 安裝好軟體、開啟之後，先點一下「Options」→「Language…」，準備切換軟體介面的語系。

第2步 開啟「Language」設定視窗後，按一下「Download Languages…」再從視窗中選擇你要下載的語系，如「Chinese(traditional)」繁體中文語系，選好之後按「Download」按鈕即可開始下載，下載完後再切換成中文語系即可開始使用。

第3步 設定好軟體介面的語系之後，回到 FileMenu Tools 軟體主視窗，我們可以看到「FileMenu Tools 指令」、「傳送到…選單」與「其他程式的指令」等三種不同選單設定。

如果希望能在滑鼠右鍵選單中新增各種實用功能的話，直接勾選你要的選項即可加到選單中。

第4步 如圖，當我們在桌面或檔案、資料夾上按一下滑鼠右鍵、跳出選單後，可在選單中看到一堆新功能…。當然，如果你覺得東西太多、不好按的話，也可以只勾選你常用的就好。

第5步 另外在「傳送到…」選單理的項目也可以在這裡新增、移除。

第6步 「其他程式的指令」裡面可以自行設定不同檔案類型或再處理磁碟機、目錄、資料夾、捷徑或桌面按右鍵時要出現的各種功能。

第7步 如果你希望 FileMenu Tools 提供的功能直接顯示在右鍵選單的第一層，可以點「選項」→「在子選單顯示所有指令」。

第8步 如圖，原本藏在 FileMenu Tools 次級選單的新功能，全部都搬到最上層來囉！