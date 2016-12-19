2016/12/19 更新：軟體版本更新至 v4.4.135 最新版。

大部分人可能很少會用「密碼產生器」之類的工具，而且絕大多數都一個密碼跑天下，不過這樣的習慣其實很危險，先不管拿著手機/筆電到處上網、亂連 Wifi 會不會被監聽或側錄密碼…什麼的，很多安全性做得不好的網站，不是密碼用明碼儲存、任意員工都可以看得到，不然就是網站漏洞太多且沒人幫忙補。

一旦網站被入侵或密碼被盜用，「一個密碼走天下」的人就真的慘了。

所以最好的方法就是「一個網站、一個密碼」，每個密碼都不相同且密碼強度都夠複雜，減少被破解或猜中的機會。

不過…. 這樣做就得記憶一堆密碼了， 感覺超麻煩的？

如果你有這類困擾，可以試試看下面這軟體，讓 F-Secure KEY 幫你生成並儲存、管理超強密碼，等你要用時，按個按鈕就能快速登入。

如果你擔心被其他人看到你儲存在 F-Secure KEY 裡面的密碼的話，其實要有個主密碼鎖著，任何人必須知道你的 F-Secure KEY 主密碼才能開啟、瀏覽裡面的資訊，算是多一層保障。

比較特別的是，F-Secure KEY 提供跨裝置的連線功能，可在 Windows, Mac 電腦與 Android 及 iPhone 等行動裝置中使用 F-Secure KEY 同步管理帳號密碼並快速登入，不過跨裝置連線功能必須是 PREMIUM 付費版才可使用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： F-Secure KEY

F-Secure KEY 軟體版本： 4.4.135

4.4.135 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語言

繁體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體（另有付費進階版）

免費軟體（另有付費進階版） 檔案大小： 27.7 MB

27.7 MB 系統支援： Windows, Mac, Android, iPhone

Windows, Mac, Android, iPhone 官方網站： https://www.f-secure.com

https://www.f-secure.com 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 F-Secure KEY 軟體、啟動後，第一次使用時會要你設定一組「主密碼」，以後每次開啟 F-Secure KEY 軟體時都要輸入正確的主密碼才能使用。

第2步 設定好密碼後按「繼續」。

第3步 接著可以在 F-Secure KEY 裡生成並記錄你的網站密碼，請點「建立您的第一個密碼」。

第4步 請分別輸入網站名稱、你的登入帳號、Web 網址或其他備註等資訊，密碼的部分請按最右邊的骰子圖示、自動生成。

第5步 產生密碼時可依照你的需求勾選小寫英文、大寫英文、數字、其他符號…等等項目，要讓密碼複雜、難一點的話請全部都勾，再按下「使用」。