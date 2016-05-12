[下載] WhatsApp 電腦版（支援 Win, Mac）

WhatsApp 之前在台灣好像有紅過一陣子，當時候我自己的交友圈裡面還有不少人用，後來覺得垃圾訊息多到有點煩，就把它移除了。接著就是 LINE 的時代..

其實當時會改用 LINE 除了朋友都在上面之外，LINE 很早就提供電腦版的傳訊軟體也是能留住用戶的原因之一，當時 MSN 退役、硬改成 Skype 提了用戶好大一腳，當然貼圖風格比較符合台灣人口味才是最大重點。

現在，，

WhatsApp 除了手機版與 網頁版 之外，終於也推出 Windows 與 Mac 電腦適用的桌面版傳訊軟體了。有了電腦版 WhatsApp，就不用再侷限在手機上的小螢幕，也能輕鬆在大大的鍵盤上飛快打字…

不過，這個電腦版 WhatsApp 軟體看起來似乎跟原本的網頁版差不多，用起來也一樣。安裝好軟體、開啟之後，拿手機來掃一下條碼，就可以登入、聊天。使用起來相當簡單，訊息也能跟手機同步，非常方便。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： WhatsApp

WhatsApp 軟體版本： 2.2436.6.0

2.2436.6.0 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 61.4 MB

61.4 MB 系統支援： Windows, macOS, Android, iPhone

Windows, macOS, Android, iPhone 官方網站： https://www.whatsapp.com

https://www.whatsapp.com 軟體下載： 按這裡

按這裡 WhatsApp 網頁版：按這裡

使用方法：

第1步 將電腦版 WhatsApp 傳訊軟體下載回來、安裝好之後，開啟手機的 WhatsApp 點「對話」分頁，按一下右上角的選單再點「WhatsApp 網頁版」。

第2步 如果是第一次使用的話，會出現一些說明與畫面，然後請用手機對準電腦螢幕上的 WhatsApp 網頁版或電腦版的登入條碼，掃一下，瞬間就能登入、聊天。