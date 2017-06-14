2017/6/14 更新：軟體版本更新至 v3.6.0.5338 最新版，廣告跟推廣軟體變多了，安裝時要小心。

Avira System Speedup 是專門做防毒軟體的 Avira 公司（俗稱小紅傘那個）出的一個電腦效能調整、最佳化工具，裡面的功能包括 Faster startup、File encryption、Junk file removal、More available memory… 等，大部分都被包在 Internet Security Suite 較貴的進階版防毒工具中，現在則拉出來做成一個獨立的軟體。

Avira System Speedup 可自動幫我們執行系統最佳化的掃描，並清除垃圾檔案、登錄檔錯誤… 與其他各種用不到的、會佔用儲存空間的內容。此外還提供重複檔案偵測、清除 0 位元的無用檔案、加密或解密檔案、檔案碎紙機、磁碟重組/分析/清除/診斷..工具，與其他登錄檔清除、軟體移除、備份還原工具…等，東西相當豐富且實用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Avira System Speedup

Avira System Speedup 軟體版本： 3.6.0.5338

3.6.0.5338 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 試用版

試用版 檔案大小： 4.31 MB

4.31 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： http://www.avira.com/

http://www.avira.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將軟體下載回來後，按一下「Accept and Install」按鈕，很快就可以安裝完成。

第2步 安裝好、開啟軟體後，先點左邊的齒輪圖示，然後在「General」選單的「Language」選「繁體中文」，將軟體操作界面切換成中文語系。

第3步 接著可以開始系統最佳化，在「裝置最佳化」選單中按「掃描」按鈕，讓程式自動針對磁碟、效能、隱私… 等設定做些調整。

第4步 掃描完成後，會自動將垃圾檔案、登錄檔錯誤… 等可以修正或刪除的東西找出來，按下「最佳化裝置」按鈕讓程式自動處理。

第5步 完成後，每個都變成 100 分。