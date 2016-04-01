[Mac] 用鍵盤快速鍵開啟：計算機/辭典/備忘錄或各種軟體、應用程式（Automator）

有時候我們常常會因為工作需要或其他需求，必須偶爾就開一下某些軟體或應用程式，如果每次都得從選單中去找來用就有點太慢了。

方便一點的方式是拉一個「替身（軟體啟動捷徑）」放在桌面、隨時點按。或者你也可以透過 Automator 等方式把這個任務安排在鍵盤的某個按鍵上，以後只要按個按鈕或快速鍵組合，就能開啟你要用的軟體，相當方便！

延伸閱讀：用鍵盤快速鍵開啟任意檔案、文件

 

一、用 Automator 設計自動執行的 Workflow 任務

第1步  在 Finder 開啟「應用程式」選單或直接按「Launchpad」，執行「Automator」電腦自動化流程設計工具。

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第2步  開啟 Automator 視窗後，，

點選「服務」再按「選擇」按鈕。

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第3步  在左邊選單中點選「工具程式」然後點兩下「啟動應用程式」。或者也可以不要按兩下「啟動應用程式」，而是選取「啟動應用程式」這功能後，將你要使用的軟體拉到右邊的視窗中。

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第4步  將「啟動應用程式」這個任務放到流程中之後，記得先選好你要執行的應用程式。

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第5步  接著在「服務接收所選的」下拉選單中點選「沒有輸入項目」。

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第6步  最後請按視窗左上角的紅色「x」按鈕關閉視窗，關閉視窗時會問你是否要儲存，請輸入一個名字再按「儲存」。

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最後更新：09-08, 2024 下午 1:43

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kjbrian

Author: 不來恩

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